Temporali e piene dei fiumi in Emilia Romagna: allerta meteo gialla per 20 e 21 maggio 2025

Bologna, 19 maggio 2025 – Ancora maltempo e pioggia e rischio per i fiumi in Emilia-Romagna: emessa un'altra allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su parte del territorio, valida per le giornate del martedì 20 e mercoledì 21 maggio. “Un sistema perturbato porterà precipitazioni intense e diffuse” fanno sapere dalla Regione, per questo le autorità raccomandano massima prudenza per possibili innalzamenti dei corsi d'acqua e fenomeni franosi.

Il bollettino

Secondo quanto riportato dalla protezione civile e Arpa Emilia-Romagna, il territorio “sarà interessato dal transito di un sistema perturbato che porterà precipitazioni irregolari, anche sotto forma di rovesci o temporali. I fenomeni temporaleschi risulteranno più probabili e localmente intensi soprattutto sul settore emiliano, con precipitazioni che sui bacini collinari potranno determinare innalzamenti dei livelli idrometrici anche superiori alla soglia 1, ruscellamenti e occasionali fenomeni franosi”.

Le zone più a rischio

Le aree maggiormente interessate dal maltempo saranno la montagna emiliana centrale, la collina emiliana centrale, la pianura modenese, la pianura reggiana, la pianura reggiana di Po, la montagna piacentino-parmense, l'alta collina piacentino-parmense, la bassa collina piacentino-parmense e la pianura piacentino-parmense. Quindi le zone distribuite tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

Previsioni di Arpae per domani

Si attende un cielo coperto al mattino, poi piogge e temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle zone collinari e lungo l'Appennino. In serata i fenomeni si sposteranno verso la pianura e si esauriranno entro fine giornata. Le temperature saranno comprese tra 12 e 16 gradi le minime, e tra 16 e 21 gradi in Appennino e tra 22 e 26 gradi in pianura. I venti saranno deboli e variabili, con rinforzi durante i temporali, mentre il mare sarà mosso con aumento del moto ondoso nel pomeriggio.

Che tempo farà il 21 maggio

Le previsioni parlano di un cielo nvoloso al mattino con possibili piogge sui rilievi e nel nord-est della regione. Nel pomeriggio temporali soprattutto nelle zone di crinale e in Romagna, con schiarite previste in serata. Le minime saranno tra 9 e 11 gradi sui rilievi, stabili a 13-15 gradi in pianura. Le massime tra 17 gradi in montagna e 25 gradi in pianura. I venti ruoteranno dai settori settentrionali verso sud/sud-est, mentre il mare sarà mosso al mattino con attenuazione nel pomeriggio.

La tendenza per il weekend

Da giovedì una nuova perturbazione porterà piogge sparse per tutta la giornata, con condizioni di instabilità diffuse. Le temperature saranno stabili, con venti deboli dai settori settentrionali. Il mare risulterà poco mosso. Poi, l'alta pressione tornerà a prevalere, garantendo bel tempo su tutta la regione con temperature in aumento e venti dai quadranti sud-occidentali.