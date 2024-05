Ancora temporali e venti di burrasca in Emilia Romagna: nuova allerta meteo

Bologna. 21 maggio 2024 – Dopo i nubifragi che hanno colpito l’Emilia Romagna, in particolare gli allagamenti in provincia di Bologna e Modena, c’è massima attenzione per il maltempo che può colpire ancora in regione. Prosegue infatti l’allerta meteo emanata ieri: oggi la Protezione civile e Arpae hanno diramato un nuovo bollettino che prefigura condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di mercoledì 22 maggio: previsti temporali e vento forte.

Nuova allerta meteo in Emilia Romagna per mercoledì 22 maggio

Allerta meteo: in quali zone

Arpae e Protezione civile hanno emanato un’allerta meteo arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara, un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna; un’allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; un’allerta meteo gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; un’allerta meteo gialla per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Spiccata instabilità e temporali forti”

Nella giornata di mercoledì 22 maggio resteranno condizioni meteo “di spiccata instabilità atmosferica che favoriranno lo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (tra 60 km/h e 80 km/h) sugli Appennini centrali ed orientali, con venti provenienti da sud-ovest. I fenomeni sono previsti in attenuazione ad iniziare dalla tarda serata. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po”, recita il bollettino di Protezione civile e Arpae.

Inoltre, “nell'area occidentale e nella pianura bolognese sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli già interessati dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Sul settore collinare e montano sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori”.

Previsioni meteo mercoledì 22 maggio

Nella giornata di mercoledì 22 maggio, dunque, secondo Arpae c’è “possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili nella aree di pianura”. Le temperature minime stazioneranno tra i 14 e i 16 gradi, le massime tra i 23 e i 25 gradi.

Previsioni meteo giovedì 23 maggio

Giovedì 23 maggio le previsioni meteo di Arpae indicano “spiccata variabilità con rovesci al mattino sulle province emiliane occidentali, in estensione a quelle centro-orientali nel corso del pomeriggio, anche in forma di temporale. Rasserenamenti in serata”. Massime in diminuzione con valori compresi tra 19 e 23 gradi.

Previsioni meteo tra venerdì 24 a lunedì 27 maggio

Ancora tempo variabile fino a sabato “con possibilità di rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Miglioramento dalla giornata di domenica con temperature massime in aumento fino a valori attorno a 27 gradi”.

