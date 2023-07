Temporali e vento forte in Emilia Romagna, ma tornano le belle giornate: ecco quando

Bologna, 25 luglio 2023 - Pioggia, raffiche di vento e grandine. Non si placa il maltempo nel nord Italia, dove il caldo afoso con temperature record ha lasciato il posto a condizioni meteo disastrosi dove una giovane ragazza ha perso la vita in un campo scout in Val Camonica, in provincia di Brescia. Anche l’Emilia Romagna si è svegliata con forti raffiche di vento causando disagi sul litorale romagnolo.

Ma quando tornerà il bel tempo? Secondo il meteorologo Luca Lombroso, bisognerà aspettare giovedì, e il clima sarà più secco e gradevole. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Allerta gialla per temporali e vento forte

L’allerta gialla già in vigore nella giornata di oggi, 25 luglio, è stata confermata anche per la giornata di domani. Sono previsti, fa sapere Arpae: “temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura, ma anche sulla fascia costiera e su rilievi orientali”.

Sono previsti anche “venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore, su fascia costiera”.

Ancora allerta temporali e vento forte, ma bel tempo in arrivo

Quando arriva il bel tempo in Emilia Romagna

Le criticità dell’allerta sono confermate anche da Lombroso: “Domani, mercoledì 26 luglio, ci sarà ancora una situazione instabile con possibilità di rovescio temporale al nord Italia e all’est dell’Emilia Romagna; non sarà una grande giornata anche al mare, ma nel pomeriggio migliorerà perché passerà la perturbazione”.

“Ad ogni modo, per le belle giornate dobbiamo aspettare giovedì, venerdì ma anche sabato e domenica, dove avremo finalmente giornate estive: calde, ma non troppo; con un clima un po’ più secco e dunque più gradevole”.

18 foto Dopo giorni di caldo intenso è ora arrivato un terribile maltempo in Regione, con agenti atmosferici che hanno causato gravi danni tra alberi rotti e tendoni scoperchiati

Temporali al nord Italia: quando finiranno?

“Col finire di questi giorni caratterizzati da intensi temporali, il clima sarà relativamente più fresco rispetto al caldo straordinario dei giorni precedenti che ha causato forti turbolenze e grandinate. Già dal 31 luglio potrebbero però tornare i temporali. Ma sono previsioni da definire più avanti”.

Previsioni meteo

Mercoledì 26 luglio: come riporta Arpae, le temperature minime di mercoledì saranno tra 19 e 22 gradi con massime in diminuzione tra 26 e 31 gradi in pianura. In Romagna ancora venti occidentali nelle prime ore del mattino con rinforzi dal mare, che diventano orientali verso le ore serali. Il mare sarà inizialmente mosso la mattina, per poi attenuarsi il pomeriggio. Il tempo sarà nuvoloso ma si attenuerà verso il pomeriggio.

Giovedì 27 luglio: finalmente giovedì tornerà il cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di modesti addensamenti cumuliformi, precisa Arpae, a evoluzione diurna. Le temperature saranno in diminuzione attorno ai 18 gradi, mentre le massime torneranno ad aumentare: tra i 28 gradi sulla costa e i 33 gradi in pianura. Anche i venti saranno in diminuzione, mentre il mare poco mosso al mattino diventerà più mosso nel pomeriggio.