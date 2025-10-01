Vento forte, mareggiate e pioggia: nuova allerta nelle Marche, quanto dura il maltempo

Ancona, 1 ottobre 2025 — Il maltempo non si ferma. Continuerà a interessare le Marche almeno fino a domani, giovedì 2 ottobre, con piogge, venti forti e mare molto mosso. La Regione con la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalla prossima mezzanotte fino a quella che farà scattare venerdì, segnalando condizioni di criticità per precipitazioni, vento e fenomeni costieri.

Gli esperti invitano a prestare attenzione soprattutto nelle zone costiere e lungo i crinali appenninici, dove la combinazione di vento e pioggia potrà rendere le condizioni pericolose.

“Per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre — si legge infatti — sono previste precipitazioni principalmente a carattere di rovescio fino alla mattinata e lungo la fascia costiera, con progressivo esaurimento dei fenomeni nel corso della giornata. Nelle prime ore del pomeriggio potranno verificarsi deboli piovaschi nelle zone meridionali, rapidamente in esaurimento. L’abbassamento delle temperature farà scendere il limite delle nevicate attorno ai 1500 metri, senza accumuli significativi”. E ancora: “La ventilazione da nord-est aumenterà di intensità, in particolare lungo la costa e il crinale appenninico, estendendosi nelle ore centrali anche alle zone interne del settore centro-settentrionale — termina la nota — La velocità media del vento sarà moderata o tesa, con raffiche fino al grado di burrasca. Il mare sarà molto mosso, con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte”.

Così come per la giornata di oggi, il cielo domani 2 ottobre sarà irregolarmente nuvoloso lungo la costa e nuvoloso nelle zone interne, con progressiva diminuzione della copertura dal pomeriggio e prevalenza di sereno lungo costa e collina, mentre le zone montane presenteranno ancora annuvolamenti residui. Le precipitazioni saranno inizialmente sparse, anche a carattere di rovescio lungo la costa, deboli altrove, con fenomeni residui nelle zone meridionali nel primo pomeriggio. Possibili brevi nevicate sopra i 1500 metri, senza accumuli significativi. Le temperature registreranno un calo: si andrà da massime a minime di 15 e 13 gradi ad Ancona, di 15 e 10 ad Ascoli, di 14 e 12 a Fermo, di 14 e 11 a Macerata, di 16 e 13 a Pesaro e di 12 e 10 a Urbino. I venti nord-orientali soffieranno moderati o tesi lungo la costa, con raffiche fino a burrasca sul crinale appenninico e nelle zone interne del settore centro-settentrionale. Il mare rimarrà molto mosso, con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Si aprirà una fase di miglioramento dalla giornata di venerdì: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temporanei addensamenti di tipo cumuliforme. Le precipitazioni saranno assenti. Le temperature massime saliranno leggermente, mentre i minimi caleranno: da 16 a 12 ad Ancona, da 16 a 9 ad Ascoli, da 15 a 11 a Fermo, da 15 a 10 a Macerata, da 17 a 12 a Pesaro, da 13 a 9 a Urbino. I venti inizialmente nord-orientali, moderati lungo la costa e tesi altrove, ruoteranno da nord-ovest nel corso della mattinata, attenuandosi fino a brezza tesa. Il mare sarà molto mosso al mattino, in attenuazione a mosso nel pomeriggio.

Il sole tornerà protagonista su tutta la regione: il cielo sarà sereno e le precipitazioni assenti. Le temperature massime continueranno a salire, mentre i valori minimi saranno in lieve diminuzione. I venti saranno deboli e inizialmente settentrionali, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso, garantendo condizioni più tranquille lungo la costa.