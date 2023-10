Tre giorni di acqua alta a Venezia: ecco quando i picchi di marea. Meteo in tempo reale

Venezia, 25 ottobre 2023 – Tre giorni di acqua alta a Venezia per effetto dell’ondata di maltempo in arrivo dall’Islanda. Il Mose è entrato in funzione dalle prime ore di questa mattina, il bollettino prevede maree molto sostenute che si susseguiranno fino a venerdì, 27 ottobre.

Stamani un picco di 115 centimetri, domani e dopodomani si prevede l’innalzamento del livello del mare tra i 130 e i 140 centimetri. Ieri c’è stato un primo assaggio di maltempo, ma l’allerta è rimasta bassa e il Mose si è azionato solo in alcuni tratti. Si è allagata piazza San Marco.

Il bollettino dell'ufficio maree prevede per oggi, mercoledì 25 ottobre, 110-115 centimetri alle 8.35. Grazie alle dighe mobili, in città la marea potrebbe raggiungere un massimo di 85 centimetri. In serata, un altro picco previsto di 110 centimetri alle 21.35.

Domani, giovedì 26 ottobre, sono previsti 130 centimetri alle 10 e 110 centimetri alle 22.15. Venerdì 27 ottobre sono previsti 140 centimetri alle 10.30 e 105 centimetri alle ore 22.55.

“La grande ‘depressione d'Islanda’, un vortice ciclonico semi-stazionario che dà origine alla gran parte delle perturbazioni atlantiche, continua a inviare numerosi fronti perturbati verso l'Italia. Per questo si dice che la 'porta atlantica’ è aperta, anzi, letteralmente spalancata”. Lo afferma Antonio Sanò, fondatore del sito Ilmeteo.it.

Fino alla fine di ottobre, arriveranno ancora due perturbazioni: quindi sia la giornata di Halloween che la festività di Ognissanti potrebbero essere caratterizzate dal maltempo su alcune regioni italiane. Ma già nel corso di venerdì 27 ottobre, il tempo migliorerà decisamente al Nord.