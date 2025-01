Venti di burrasca, allerta meteo in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 12 gennaio 2025 - Allerta arancione domani in Emilia-Romagna per vento e stato del mare. Secondo il bollettino della protezione civile e di Arpae sono previsti venti di burrasca forte sull'Appennino centro-occidentale fra il Modenese e il Piacentino e di burrasca moderata sulla fascia costiera, dove l'allerta per il vento è arancione. È previsto, poi, mare da molto mosso sotto costa ad agitato al largo, con altezza dell'onda attorno ai 3 metri sul settore settentrionale e fino a 4 metri su quello meridionale. Le condizioni del mare potranno generare localizzati fenomeni di erosione del litorale. Non sono previste particolari precipitazioni, se non deboli nevicate sull'Appennino romagnolo.

Allerta arancione e gialla: ecco dove

L'allerta sarà allerta arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia , Modena, Ravenna e Forlì Cesena; per stato del mare nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Allerta gialla invece per vento nelle province di Bologna; Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per stato del mare nella provincia di Ferrara; per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Le previsioni di lunedì 13 gennaio

Secondo le previsioni, il cielo lunedì 13 gennaio sarà in prevalenza sereno, con nuvolosità variabile sulla Romagna, in aumento durante la seconda parte della giornata, con possibile estensione anche al settore appenninico. Sui rilievi romagnoli saranno possibili deboli e sporadiche nevicate fino a quote collinari. Le temperature non subiranno senza variazioni significative, con minime tra -3/-4 gradi sulla pianura centro-occidentale, accompagnate da gelate diffuse, e tra -1 e 3 gradi sul settore orientale e costa. Le massime saranno comprese tra i 5 gradi del settore occidentale e i 7/8 gradi della fascia costiera. Venti: nord-orientali, deboli-moderati sul settore centro-occidentale e moderati-forti su quello orientale e in Appennino, con rinforzi lungo la costa e sulle zone di crinale. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.

Che tempo farà martedì 14 gennaio?

Cielo sereno o poco nuvoloso anche per la giornata di martedì 14 gennaio, salvo residui annuvolamenti sulla Romagna associati a deboli e sporadiche precipitazioni nevose sull'Appennino romagnolo a quote collinari. Non ci saranno sbalzi di temperatura temperature, attenzione alle gelate notturne. E' previsto vento moderato-forte da nord-est sul settore orientale e rilievi, in attenuazione dalla serata. Il mare sarà mosso.

