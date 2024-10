Vento forte in Emilia-Romagna, è allerta arancione: ecco dove

Bologna, 9 ottobre 2024 – Le ondate di maltempo che nei giorni scorsi hanno interessato l’Emilia-Romagna hanno portato un calo generalizzato delle temperature. Abbassamento acuito, nella giornata di domani, dai forti venti di burrasca che tireranno in diverse aree della regione. Fiumi e piccoli corsi d’acqua saranno gli osservati speciali di domani, giornata ancora caratterizzata da maltempo e perturbazioni sparse. Per questo per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, Arpae ha diramato l'allerta meteo arancione per vento e l’allerta gialla per piene dei fiumi, temporali e per frane e piene dei corsi minori.

Raffiche di vento in Emilia-Romagna, poi nel weekend le temperature si alzeranno

Allerta arancione per vento: ecco dove

L’allerta meteo arancione per vento riguarda le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Interessate, invece, dall’allerta gialla per piene dei fiumi saranno le province di Reggio-Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori, le province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena; e per temporali, le province di Piacenza e Parma. Infine, allerta gialla per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

L'allerta meteo arancione e gialla per la giornata di giovedì 10 ottobre

Il bollettino di Arpae

"Per la giornata di giovedì 10 ottobre sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) che interesseranno la zona di crinale appenninico – si legge nel bollettino di Arpae –. Sulle aree collinari il vento sarà di burrasca moderata (62-74 Km/h)”. Ci sono inoltre le condizioni per lo sviluppo di “temporali di forte intensità” sull'Appennino occidentale. Su colline e montagne centro-occidentali, “saranno possibili fenomeni di ruscellamento, innalzamenti dei livelli idrometrici e frane su versanti particolarmente fragili. La criticità idraulica è riferita alla valle della piena del Secchia con livelli prossimi o superiori alla soglia 1”.

Previsioni meteo giovedì 10 ottobre

Gli esperti Arpae prevedono al mattino di giovedì 10 ottobre “precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco” sulle colline; in pianura, nelle aree vicine al Po, “possibilità di brevi piogge”. Nel pomeriggio, invece, possibili schiarite, le precipitazioni dovrebbero esaurirsi entro la sera. Nonostante i rovesci, le temperature sono in aumento: minime tra 15 e 18 gradi e massime tra 23 e 26 gradi.

Previsioni meteo venerdì 11 ottobre

“Sereno o poco nuvoloso”, con nuvole passeggere nelle ore pomeridiane, le previsioni degli esperti Arpae per la giornata di venerdì 11 ottobre. La temperatura si abbassa, tra 11 e 13 gradi le minime; massime tra 20 e 22 gradi. Venti deboli variabili.

Tendenza meteo tra sabato 12 e martedì 15 ottobre

Tornerà l’alta pressione, mantenendo condizioni di tempo stabile fino a tutto lunedì 11 ottobre, anche se non si escludono temporanei passaggi di nuvole. Martedì, invece, l'avanzamento di una bassa pressione dovrebbe portare un peggioramento con piogge diffuse. Le temperature sono attese in lieve graduale aumento con punte massime di 21/22 gradi.

