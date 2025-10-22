Vento di burrasca, allerta arancione in Emilia-Romagna: ecco dove

Bologna, 22 ottobre 2025 - L'Emilia Romagna si prepara ad affrontare un'altra giornata all'insegna del maltempo. Dopo l'allerta gialla che ha interessato la regione nelle scorse ore, la Protezione Civile ha innalzato il livello di criticità in diverse province. Per la giornata di giovedì 23 ottobre è stata infatti dichiarata un'allerta arancione per il vento in quattro province, affiancata da una gialla per piene, frane e temporali che interessa gran parte del territorio regionale.

Allerta meteo: le zone a rischio in Emilia-Romagna per la giornata di giovedì. Il giallo indica criticità ordinaria, l'arancione criticità moderata, il verde nessuna allerta

L'allerta emessa da Arpae, di concerto con la Protezione Civile, segnala una situazione di criticità complessa che interessa quasi tutte le province emiliano romagnole.

Il livello di allerta diventa arancione per il vento nelle province di Piacenza, Parma, Forlì Cesena e Rimini.

Contestualmente, viene mantenuta l'allerta gialla per le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, estendendosi anche alla provincia di Bologna per il rischio di frane e piene dei corsi minori.

Per quanto riguarda i temporali, l'attenzione è concentrata su Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, mentre il vento in allerta gialla interessa in modo diffuso Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Secondo il bollettino ufficiale, la giornata di giovedì 23 ottobre sarà caratterizzata da condizioni di tempo perturbato. Il fenomeno più rilevante atteso è il vento: sono infatti previsti venti sud occidentali di burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sui crinali appenninici, in particolare sul settore occidentale e orientale.

Sulle zone collinari e pianure dei settori orientale e occidentale il vento sarà comunque intenso, con raffiche di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h), mentre su quello centrale l'intensità maggiore interesserà solo i rilievi e la fascia pedemontana. Sul settore occidentale e sui rilievi centrali sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

Particolare attenzione viene richiesta per il settore occidentale della regione, dove le piogge previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Per quanto riguarda la costa, secondo Arpae è atteso un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo, e non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dell'arenile, in particolare nella costa nord.

Le precipitazioni sono previste in esaurimento dalla serata, mentre il vento resterà attivo per l'intera giornata.

Il tempo resterà instabile anche nei prossimi giorni: secondo i modelli Arpae “correnti occidentali manterranno condizioni di variabilità, con nuvolosità irregolare a tratti più consistente, associata a deboli precipitazioni sparse nelle giornate di domenica 26 e lunedì 27 ottobre. Le temperature sono previste in lieve graduale diminuzione.

“Ad inizio settimana un'ampia onda depressionaria sembra approfondirsi dal nord Europa verso il bacino del Mediterraneo, per poi traslare verso est nei giorni successivi, favorendo la risalita del campo barico sull'Europa occidentale e determinando flussi in prevalenza settentrionali sulla nostra regione”, recita la tendenza per i giorni successivi. In questo contesto, secondo Arpae “potranno verificarsi alcuni eventi di precipitazione, con quantitativi che nel complesso si prospettano al più pari alla norma del periodo. Le temperature tenderanno a calare, mantenendosi su valori leggermente inferiori alla media climatologica”.