Vento forte e temporali: allerta gialla estesa in Emilia-Romagna

Bologna, 15 maggio 2025 – L’allerta gialla in Emilia-Romagna, già annunciata ieri, è stata ufficialmente prolungata fino alla mezzanotte di sabato 17. A preoccupare non sono più soltanto i temporali, il vento forte e il mare mosso, ma si aggiunge anche il rischio piene dei fiumi nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove i livelli idrometrici potrebbero subire rapidi innalzamenti.

Allerta gialla per le piene dei fiumi

L’estensione dell’allerta è stata comunicata dal bollettino di Arpae, che ha messo in guardia sulla possibilità di piene nei corsi d’acqua delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il rischio è legato alle precipitazioni intense previste nelle prossime ore, capaci di generare innalzamenti repentini dei livelli idrometrici, con possibili criticità nelle aree più esposte.

Temporali e vento: le zone colpite

Oltre al rischio piene, l’allerta gialla rimane in vigore anche per temporali e per vento in tutte le province della regione, e per lo stato del mare lungo le coste di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In particolare, si attendono venti con raffiche intense sul crinale appenninico, sulla fascia costiera e nelle aree di pianura.

Il bollettino

Nel bollettino regionale si legge che “dalla tarda serata e durante la nottata di oggi sono previste piogge localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, soprattutto nel settore emiliano della regione. I venti soffieranno con burrasca moderata da nord-est, con velocità comprese tra i 62 e i 74 km/h, accompagnati da possibili rinforzi e raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera, nella pianura romagnola e su tutto il rilievo appenninico. Il mare sarà agitato al largo, con possibili fenomeni di erosione e ingressioni marine localizzate”.

Il nuovo bollettino estende l’allerta anche per le giornate di domani e di sabato, quando nelle prime ore sono previsti temporali intensi sul settore centro-orientale, con un aumento della ventilazione da Nord-Est e raffiche di burrasca su mare, costa, pianura e crinale appenninico. Inoltre, si attende un incremento del moto ondoso con onde superiori a 2,5 metri e possibili ingressioni marine sul tratto romagnolo.

Domani temporali e calo delle temperature

Nella mattinata di domani il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge o temporali sul settore centro-orientale. Dalla tarda mattinata si prevedono ampie schiarite. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento nelle minime, con valori attorno ai 12-14 gradi, mentre le massime saranno in calo, comprese tra i 18 e i 21 gradi. I venti soffieranno da nord-est, moderati o localmente forti, con rinforzi di burrasca sulle coste e sui crinali appenninici. Il mare sarà molto mosso o localmente agitato, ma con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

Previsioni per sabato

La mattinata di sabato sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con ampie schiarite nel pomeriggio, ma con nuvole nelle ore centrali che potrebbero dare origine a isolati rovesci temporaleschi sull’Appennino. Le temperature saranno stabili o in lieve calo per le minime, comprese tra i 10 e i 12 gradi, mentre le massime saliranno attorno ai 21-23 gradi. I venti saranno deboli e variabili, più forti sulle coste e nelle aree collinari in caso di temporali. Il mare sarà mosso fino alla mattinata, per poi diventare poco mosso.

Il meteo del weekend

Secondo le proiezioni meteo Arpae, sabato 18 maggio si prevede una giornata stabile con condizioni di bel tempo. Tuttavia, a partire da domenica e fino a mercoledì 21 maggio, è atteso un graduale aumento dell’instabilità, con fenomeni più intensi previsti da martedì 20, dovuti da una nuova perturbazione proveniente da occidente. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali.