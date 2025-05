Vento forte e temporali dopo il caldo, in Emilia Romagna è già allerta meteo

Bologna, 3 maggio 2025 – Nuova doppia allerta meteo in Emilia Romagna, a partire da domani, domenica 4 maggio: il caldo di questi ultimi giorni ha le ore contate, come annunciato dalle previsioni. Le spiagge gremite che hanno caratterizzato le spiagge romagnole del Primo Maggio quindi saranno presto solo un ricordo. Domani impossibile replicare.

L’allerta arancione per vento forte e gialla per temporali, come informa Arpae, sarà valida dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domenica, e il pensiero va all’ultima ondata di maltempo con conseguenze pesanti soprattutto per il nostro Appennino, in particolare nel Modenese con la grossa frana di Boccassuolo che ha distrutto case e provocato evacuazioni.

Allerta meteo gialla e arancione in Emilia Romagna: torna il maltempo

Allerta gialla per temporali

Nella giornata di domani sono previste "precipitazioni intense, a carattere di rovescio temporalesco", sulle aree di pianura dell'Emilia-Romagna, più probabili "in prossimità dell'asta del Po". L’allerta gialla per temporali si riferisce alle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Allerta gialla per vento invece valida invece anche per le province di Forlì Cesena e Rimini.

Allerta arancione per vento

L'Agenzia regionale ha diffuso inoltre un bollettino di allertamento arancione per vento: "sui rilievi sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 chilometri orari), con temporanee raffiche di intensità superiore sulle aree del crinale e adiacenti". Nelle successive 48 ore la situazione dovrebbe essere stazionaria. In particolare l’allerta ruguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena, Rimini.

