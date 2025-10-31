Emilia Romagna, maltempo o sole nel weekend di Halloween? Cosa dicono le previsioni meteo

Bologna, 31 ottobre 2025 — Il weekend di Halloween in Emilia-Romagna si apre con un quadro meteorologico incerto, soprattutto per il deflusso delle piene dei fiumi a seguito del maltempo di giovedì. Ieri la Protezione civile con Arpae avevano diramato un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, con la situazione più delicata che riguardava la piena del Reno nel Bolognese.

Ancora allerta meteo per piene dei fiumi

Oggi si attende il deflusso delle piene a valle con l’allerta che si ridimensiona e scende da arancione a gialla. Infatti, l’allerta per piene dei fiumi viene ‘attenzionata’ nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Nella giornata di venerdì 31 ottobre – si legge sul bollettino di Arpae – “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Si prevede la propagazione delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, con livelli prossimi alle soglie 1 sul settore occidentale e superiori alle soglie 1 nel tratto vallivo del fiume Reno. Non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

Tuttavia, la tendenza generale del fine settimana è di un miglioramento già nelle prossime ore, con il graduale ritorno alla stabilità atmosferica nella giornata di sabato. Ma domenica si intravedono ancora piogge oltre a un calo delle temperature.

Previsioni meteo venerdì 31 ottobre

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare su gran parte della regione, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, con minime tra 13 e 15 gradi e massime fino a 19. I venti saranno deboli e di direzione variabile, tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio. Il mare, inizialmente mosso, tenderà ad attenuarsi in serata fino a poco mosso.

Previsioni meteo sabato 1 novembre

Per la giornata di sabato è atteso un miglioramento più marcato. Il mattino si presenterà poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, mentre nel pomeriggio torneranno leggere velature. Le temperature massime saliranno fino a 21 gradi, regalando un clima mite e gradevole. I venti resteranno deboli, orientati dai quadranti orientali, e il mare si manterrà poco mosso.

Che tempo farà domenica 2 novembre

La giornata di domenica 2 novembre sarà caratterizzata da instabilità con precipitazioni e rovesci sparsi soprattutto sui settori centro-occidentali e nel pomeriggio sulla pianura ferrarese. Per quanto riguarda le temperature saranno leggermente in flessione le minime sui valori di 12/13 gradi, in lieve aumento le massime fino a 21/22 gradi. Venti: prevalentemente sud-occidentali, con possibili rinforzi sul crinale romagnolo nel pomeriggio. Mare poco mosso al mattino, con moto ondoso in intensificazione a mosso.

Tendenza meteo fino a giovedì 6 novembre

Tra domenica e lunedì il transito di un impulso perturbato vedrà precipitazioni sparse sulla regione, più probabile sui settori centro-occidentali. Per il resto del periodo il graduale aumento della pressione porterà condizioni di maggiore stabilità. Le temperature subiranno un calo tra domenica e lunedì, per poi stabilizzarsi su valori di massime intorno a 15/16 gradi e minime comprese tra 4/6 gradi.

