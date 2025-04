4K davanti, 1080P dietro e dentro: la dash cam definitiva è in offerta ora, risparmi 55€

Se stai cercando un sistema di sorveglianza avanzato per la tua auto, la VANTRUE N4 Pro 3-channel è una delle opzioni più complete oggi sul mercato. Si tratta di una dash cam dotata di tre lenti con sensori Sony STARVIS 2, registra contemporaneamente l’ambiente frontale in 4K, l’abitacolo e il retro in 1080p, offrendo una copertura video a 360 gradi e una protezione totale in ogni condizione di guida.

Su Amazon, grazie al coupon di 55€ attivabile al checkout, la paghi soltanto 284,99€, IVA inclusa, una cifra competitiva per una dash cam con queste prestazioni.

La dash cam perfetta per la sicurezza della tua automobile è in offerta su Amazon per poche ore

La N4 Pro si distingue per l'elevata qualità delle immagini in notturna, grazie alla tecnologia 3xHDR, agli infrarossi integrati per l’interno dell’abitacolo e alla capacità di supportare schede microSD fino a 512 GB.

Il modulo GPS integrato tiene traccia di posizione e velocità, mentre il Wi-Fi 5GHz garantisce trasferimenti rapidi dei file video tramite app. Il tutto può essere gestito anche con controllo vocale, ideale quando si è alla guida e non si può toccare il dispositivo. Il display IPS da 3,19 pollici consente una chiara visualizzazione delle riprese in tempo reale.

Uno dei punti forti è la modalità di parcheggio intelligente con buffer 24h, che registra automaticamente 15 secondi prima e dopo un evento sospetto anche a veicolo spento. Questo sistema è fondamentale per chi vuole proteggere l’auto anche in sosta da atti vandalici o incidenti. Robusta, affidabile e facile da installare, la VANTRUE N4 Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una dash cam professionale e di lunga durata.

Con un prezzo di soli 284,99€, grazie allo sconto attivo su Amazon, è il momento giusto per acquistare un dispositivo che migliora sicurezza e controllo alla guida in ogni situazione.