Addio alla batteria scarica del tuo iPhone con il powerbank MagSafe di Anker

Anker 622 MagGo è la soluzione ideale per chi cerca un caricatore magnetico portatile compatibile con gli iPhone di ultima generazione (ma non solo, come abbiamo visto dalle ultime ammiraglie Android di recente uscita). Con una capacità di 5000 mAh, garantisce una ricarica aggiuntiva sufficiente per affrontare l’intera giornata senza preoccuparsi della batteria. Oggi su Amazon è in sconto del 7%, con un prezzo finale che arriva a 26,99€.

Design magnetico e supporto integrato con il powerbank di Anker

Il sistema MagSafe assicura un aggancio forte e stabile allo smartphone, permettendo di ricaricare senza fili mentre si usa il telefono. La struttura pieghevole include un supporto regolabile che trasforma il power bank in un pratico stand per videochiamate e streaming.

Con 5000 mAh di capacità, il MagGo offre fino a un’intera ricarica per iPhone di nuova generazione. Grazie all’ingresso USB-C, è possibile ricaricare il power bank in poco tempo e, all’occorrenza, usarlo anche per dispositivi diversi dall’iPhone: Android, tablet, MacBook, laptop Windows e console di gioco.

Leggero e compatto, il MagGo entra facilmente in tasca o in borsa, ed è il prodotto ideale per chi viaggia o passa molte ore fuori casa. La ricarica senza fili elimina il bisogno di cavi, offrendo massima praticità in ogni situazione.

Anker 622 MagGo è un power bank magnetico pratico e affidabile, perfetto per chi usa iPhone e vuole un accessorio compatto ma efficace. Grazie allo sconto su Amazon, oggi è disponibile a 26,99€, un prezzo conveniente per un prodotto versatile e di qualità. Considera che c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di beneficiare anche della garanzia di due anni con il supporto logistico del sito. Cosa aspetti? Corri a prenderlo adesos, è in promozione e potrai anche usufruire del reso gratuito entro poche settimane in caso di eventuali problematiche.