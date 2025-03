Amazfit GTR 3 Pro in offerta su Amazon: sotto i 100€ non ha rivali

Amazfit GTR 3 Pro è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato per gli utenti alla ricerca di un dispositivo di questo tipo con una spesa inferiore ai 100 euro. Grazie alla promo in corso su Amazon e al coupon da 20 euro da applicare in pagina (spuntando l'apposita casella) prima di completare l'acquisto è possibile acquistare il dispositivo, nella versione 46 mm, con un prezzo scontato di 99 euro.

Si tratta di uno smartwatch completo, che integra diverse funzionalità avanzate per l'allenamento, il monitoraggio della salute e l'integrazione con lo smartphone, con anche la possibilità di gestire le chiamate dal polso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Amazfit GTR 3 Pro: un affare a questo prezzo

Con Amazfit GTR 3 Pro è possibile acquistare un ottimo smartwatch, completo sotto tutti i punti di vista e con un prezzo davvero interessante. Il dispositivo ha un display circolare con pannello AMOLED da 1,45 pollici e può integrarsi in modo completo con lo smartphone, anche per la gestione delle chiamate via Bluetooth.

C'è il GPS per la rilevazione della posizione ed è possibile sfruttare il dispositivo come fitness tracker, grazie al monitoraggio dell'attività fisica e di vari parametri della salute, con rilevamento in tempo reale dei dati. Gli utenti possono anche utilizzare Alexa direttamente dal polso. La gestione dallo smartphone può avvenire tramite l'app Zepp che include diversi strumenti per il controllo delle varie funzioni dello smartwatch.

Con la nuova offerta Amazon e il coupon da 20 euro disponibile in pagina, Amazfit GTR 3 Pro è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro, diventando un vero e proprio best buy tra gli smartwatch. Il rapporto qualità/prezzo del dispositivo è, in questo momento, davvero al top.