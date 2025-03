Amazon Fire TV Serie Omni QLED: il cinema di qualità a casa ad un cifra irrisoria (-55%)

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l'occasione perfetta per mettere a segno affari di un certo peso. Il Fire TV Serie Omni QLED 4K da 43'' di Amazon, ad esempio, oggi costa solo 269,99€, inclusa spedizione, con lo sconto del 55%. Si parla di un risparmio netto di 330€ su un televisore con uno dei migliori sistemi operativi e un pannello di ottima qualità con tecnologie QLED, Dolby Vision IQ e HDR10+. In dotazione c'è anche il telecomando vocale Alexa, per la massima libertà a suon di comandi vocali.

Qualità a basso costo: l'affare perfetto è su Amazon

Al centro dell'esperienza visiva di questo Fire TV c'è ovviamente lo schermo Quantum Dot 4K, che riesce a distinguersi per i suoi colori brillanti e realistici. Grazie alle tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+, poi, ogni scena sembra prendere vita con una fedeltà cromatica che tanti altri televisori di questa fascia di prezzo (ma anche più costosi) non riescono a offrire. E inoltre, trattandosi di feature adattive, la luminosità ambientale viene automaticamente calibrata in base alla luce della stanza, garantendo così un'esperienza di visione sempre piacevole.

La Fire TV Serie Omni prevede anche la modalità ambiente, che trasforma lo schermo in un'opera d'arte quando non in uso (anche con foto personali). In pratica, questo televisore si trasforma in un perfetto elemento d'arredo, rendendosi utile anche per occasioni come feste e cene con amici e parenti in casa.

All'appello c'è anche Alexa, l'assistente vocale che rende l'interazione con il televisore ancora più semplice e intuitiva. I microfoni integrati consentono di controllare il Fire TV con comandi vocali, dal cambio dei canali alla ricerca dei contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+. Ma non è tutto, perché con Alexa c'è anche la possibilità di controllare l'intero sistema di smart home: luci, macchina del caffè, altoparlanti, tapparelle e tanto altro ancora.

In termini di connettività, con quattro ingressi HDMI è facile collegare tutti i propri dispositivi, dalla console per videogiochi al notebook per guardare contenuti personali. Ci sono anche una uscita ottica per un sistema audio esterno e due porte USB-A per collegare pendrive e hard disk. Approfitta delle offerta di primavera e acquista Fire TV Serie Omni QLED a metà prezzo.