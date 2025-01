Apple Watch Series 10 in offerta su Amazon: è il nuovo minimo storico

Chi ha un iPhone ed è alla ricerca di un nuovo smartwatch può oggi puntare sull'offerta Amazon dedicata all'ottimo Apple Watch Series 10. Il modello in questione, ultima generazione dello smartwatch di Apple, viene proposto in offerta al prezzo di 379 euro, con uno sconto netto rispetto al prezzo consigliato (pari a 459 euro). Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per il modello.

La versione in offerta è quella da 42 mm e viene proposta in sconto in diverse colorazioni. Per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti a rate, inoltre, l'acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il box qui sotto.

Apple Watch Series 10: un affare su Amazon

Con Apple Watch Series 10 si va sul sicuro: lo smartwatch di Apple è il dispositivo giusto da mettere al polso per chi ha un iPhone, grazie a una perfetta integrazione non solo con lo smartphone ma con tutto l'ecosistema di prodotti e servizi di Apple. Proposto in versione da 42 mm, Apple Watch Series 10 è in grado di sincronizzare le notifiche con il proprio iPhone oltre che di gestire le chiamate e i messaggi in arrivo.

Il dispositivo, inoltre, è un vero e proprio fitness tracker (con possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple Fitness+), in grado di monitorare la salute dell'utente, sia durante la vita quotidiana che durante l'allenamento. C'è anche la funzione ECG. Il display OLED, inoltre, ha una funzione always-on che semplifica l'accesso alle informazioni, senza compromettere l'autonomia (è disponibile anche la ricarica rapida). Il dispositivo è certificato IP6X e include anche le funzioni di rilevamento incidenti e cadute.

Con l'offerta Amazon in corso in questo momento, Apple Watch Series 10 è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro, optando per la versione da 42 mm. Il modello è disponibile anche in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali (serve Prime, in genere). Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui sotto.