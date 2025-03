Archiviazione sicura e trasferimenti rapidi: Hard Disk Esterno da 500GB, compatto e veloce in MEGA SCONTO

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di salvare e trasferire dati tra computer e altri dispositivi. Viene utilizzato per fare backup, archiviare file multimediali, o espandere la memoria di dispositivi con spazio limitato. Su Amazon, oggi, viene messo in promozione con uno sconto del 30% l'hard disk esterno Maxone da 500GB che viene messo in vendita a 27,97€. Approfitta subito dell’offerta!

Hard disk esterno: offertissima Amazon, maxi sconto del 30%

Questo hard disk esterno è dotato di un design ultra sottile e robusto in metallo. Lo spessore di soli 0,4 pollici lo rende molto facile da trasportare. Si tratta di un HDD da 500GB e che dunque garantisce un ampio storage.

Il modello antigraffio interamente in alluminio offre una notevole resistenza e durata, mantenendo questo disco rigido portatile fresco e silenzioso, inoltre completamente in oro risulta anche molto elegante e particolare in termini di design.

Offre prestazioni veloci e stabili anche per le console. È inoltre compatibile con Microsoft Windows e Mac OS. Grazie alla tecnologia USB 3.0, questo disco rigido è molto più veloce di un'unità di backup USB 2.0, ma è comunque compatibile con essa, consentendo una velocità di trasferimento superveloce fino a 5 Gbit/s.

Questa unità esterna è pronta per l'uso senza bisogno di alimentazione esterna o installazione di software. Ideale come spazio di archiviazione aggiuntivo per il computer e le console di gioco. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione è molto allettante e rende questo hard disk esterno da 500GB ancor più interessante da acquistare.

