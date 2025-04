Aria fresca in ogni ambiente con il ventilatore da tavolo di Philips, oggi scontato del 15%

L'estate è dietro l'angolo o quasi, quindi meglio munirsi fin da subito degli strumenti per godersi anche le giornate più torride. Oggi in offerta su Amazon c'è il ventilatore da tavolo di Philips, più precisamente il Serie 2000 CX2050. Con un design essenziale e silenzioso anche quando la potenza è al massimo, questo accessorio offre sollievo in qualsiasi ambiente domestico, dalla camera da letto alla cucina. Per quanto riguarda la promo odierna, lo sconto Amazon del 15% porta il prezzo finale a 50,89€, con costi di consegna azzerati per tutti gli abbonati Prime.

Temi il caldo dell'estate? Ecco la soluzione

Nonostante le dimensioni contenute, il ventilatore di Philips sprigiona un potente flusso d’aria, capace di raggiungere fino a 25 metri di distanza. Questo significa che, anche in una stanza ampia, la sensazione di freschezza si avverte rapidamente e con intensità, migliorando subito il benessere percepito di tutti i presenti. A rendere tutto ancora più interessante è la tecnologia SilentWings, che consente al ventilatore di funzionare in modo estremamente silenzioso, con un livello sonoro di soli 23 dB(A). Essendo così discreto, può essere utilizzato anche durante le ore di riposo.

Il design compatto e contemporaneo consente al ventilatore di Philips di potersi inserire in qualsiasi ambiente, grazie a linee morbide e finiture in bianco elegante. È perfetto da posizionare su una scrivania, una mensola o un comodino, senza risultare mai invasivo. E se si desidera orientare l’aria in modo più preciso, l’inclinazione regolabile fino a 180° consente di direzionare il flusso d’aria proprio dove serve, sia per un raffrescamento diretto che per una migliore circolazione dell’aria nella stanza.

Tra le altre caratteristiche ci sono il pratico timer (fino a 12 ore), utile per programmare il funzionamento del ventilatore in base alle proprie esigenze quotidiane, offrendo freschezza solo quando serve e risparmiando energia. Per il controllo, il dispositivo è dotato di intuitivi comandi touch posizionati sulla base: tra questi, anche quelli per regolare la velocità (3 impostazioni) e selezionare le due modalità disponibili, ovvero Brezza naturale e Sonno tranquillo. Non perdere lo sconto: acquista il ventilatore Philips a 50,89€.