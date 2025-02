Aspira e lava in un solo passaggio: Mova M10, ora con il 25% di sconto a tempo limitato

Mova M10 è un aspirapolvere lavapavimenti all’avanguardia, progettato per semplificare la pulizia di casa con tecnologia avanzata e un design innovativo. Con una potenza di aspirazione di 18 kPa, un design piatto a 180° e una rotazione di 90°, questo dispositivo è in grado di raggiungere anche gli angoli più difficili, rimuovendo sporco e liquidi in una sola passata.

Grazie alla doppia rotazione delle spazzole, la pulizia è più efficace, mentre la funzione di autopulizia e asciugatura con aria calda a 75°C in soli 5 minuti garantisce massima igiene senza intervento manuale. Corri a prenderlo, è disponibile su Amazon a soli 299,00€, con il 25% di sconto, un’offerta a tempo limitato per chi desidera un pulito impeccabile con il minimo sforzo.

Mova M10: l’aspirapolvere lavapavimenti con pulizia automatica e asciugatura a 75°C, ora in offerta su Amazon

Grazie ai 18 kPa di potenza di aspirazione, il Mova M10 rimuove sporco, detriti e liquidi in un solo passaggio, rendendo la pulizia più veloce ed efficace. Le doppie spazzole rotanti assicurano una pulizia profonda su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti.

Il design innovativo consente massima flessibilità, permettendo di pulire facilmente sotto i mobili, negli angoli e lungo i bordi, senza dover sollevare il dispositivo.

Il Mova M10 dispone di un sistema di pulizia automatica della spazzola, che utilizza acqua calda a 75°C per eliminare batteri e residui. Inoltre, l’asciugatura con aria calda in soli 5 minuti previene la formazione di muffe e cattivi odori. Con un peso ridotto, è facile da manovrare, rendendo la pulizia meno faticosa anche in case grandi.

Questo è un aspirapolvere e lavapavimenti potente, pratico e innovativo, ideale per chi vuole pulire in profondità senza sforzo. Con l’offerta su Amazon a 299,00€, con il 25% di sconto, è il momento giusto per acquistarlo e rivoluzionare la pulizia della casa.