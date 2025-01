Audio potente e design iconico: le cuffie Marshall sono perfette per ogni amante della musica, SCONTO EXTRA LARGE

Un brand storico per tutti gli appassionati di musica: Marshall! Oggi, su Amazon, gli auricolari bluetooth targati e firmati proprio Marshall, con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità audio e design, sono in offerta con uno sconto XL del 41%: acquistali in promozione a 75,99€.

Cuffie bluetooth Marshall: 41% di sconto, offerta choc su Amazon

L’inconfondibile suono Marshall è facilmente riconoscibile e queste cuffie, le Minor IV, non sono da meno. Minor IV offrono oltre 30 ore di riproduzione wireless. Così hai tutto quello che ti serve per continuare a sentire musica e muoverti per tutto il giorno.

Quando ascolti musica, non ti basta un solo brano. Per questo gli auricolari Minor IV sono realizzati per gestire la tua playlist più lunga con la massima comodità grazie anche alla presenza dei comandi integrati; presenti, dunque, funzionalità touch degli auricolari per gestire la riproduzione audio e le chiamate. Connettiti a più dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività Bluetooth multipoint.

Potrai, inoltre, personalizzare la musica secondo i tuoi gusti scaricando l’app dedicata di Marshall. Il design di questi auricolari è anch’esso altamente riconoscibile, così come la qualità, che è di primissimo livello.

Inoltre, queste cuffie, sono anche impermeabili e dunque adatte anche ad un uso durante lo sport e attività d'allenamento oltre, ovviamente, a delle passeggiate anche sotto la pioggia. Queste cuffie non ti abbandoneranno mai. Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie bluetooth, le Minor IV di casa Marshall fanno al caso vostro. Iconiche come tutti i prodotti dell'azienda che garantisce affidabilità, qualità e durabilità.

Oggi, su Amazon, gli auricolari bluetooth targati Marshall sono disponibili in offerta con uno sconto XL del 41%. È il momento giusto per acquistarle al prezzo di 75,99€.