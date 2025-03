Auricolari comodi, leggeri e con suono top: OPPO Enco Air3 in sconto folle del 57%

Se stai cercando degli auricolari true wireless completi, affidabili e comodi, ma senza spendere una fortuna, gli OPPO Enco Air3 potrebbero essere esattamente ciò che fa per te. Grazie alle offerte di primavera su Amazon, sono oggi disponibili a 29,99€, con un eccezionale sconto del 57% rispetto al prezzo di listino. E se cerchi qualcosa di diverso dai soliti colori, la versione in colorazione viola spicca con un tocco originale e vivace.

OPPO Enco Air3 in offerta su Amazon: auricolari wireless a soli 29,99€ con lo sconto del 57%

Questi auricolari sono progettati per offrire una esperienza audio di alta qualità, resa possibile dai driver dinamici da 13,4 mm, che garantiscono una resa sonora equilibrata, bassi ricchi e alti nitidi. Che tu stia ascoltando musica, guardando video o partecipando a una chiamata, la chiarezza del suono è assicurata. La cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale aiuta a isolare la voce durante le conversazioni, rendendo le chiamate più nitide anche in ambienti rumorosi.

La connessione Bluetooth 5.3 assicura una trasmissione stabile, veloce e a basso consumo energetico, con una portata fino a 10 metri. Non importa se stai utilizzando un telefono Android o iOS: gli OPPO Enco Air3 sono perfettamente compatibili con entrambi i sistemi, offrendo un pairing semplice e immediato.

Dal punto di vista dell'autonomia, questi auricolari sorprendono con una durata complessiva fino a 25 ore, considerando anche la ricarica fornita dalla custodia. In caso di utilizzo continuo, puoi aspettarti circa 5-6 ore di autonomia, più che sufficienti per una giornata di lavoro, una sessione di allenamento o un viaggio. Sono resistenti a polvere e spruzzi d’acqua, perfetti anche per l’attività sportiva o per l’uso all’aperto; di fatto, sono certificati IP54.

I comandi touch integrati sugli steli permettono di gestire facilmente la musica, rispondere alle chiamate o attivare l’assistente vocale senza dover toccare il telefono. Leggeri, ergonomici e stabili nell’orecchio, gli Enco Air3 sono pensati per il comfort quotidiano.

Con un prezzo di soli 29,99€, questa offerta rappresenta una delle migliori opportunità per acquistare auricolari wireless con specifiche di fascia medio-alta a un prezzo ultra competitivo.