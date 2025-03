Automatizza il calore di casa e risparmia con tado: risparmia in bolletta come e quando vuoi tu

Hai mai desiderato controllare il riscaldamento di casa senza alzarti dal divano? Con il Tado Termostato Intelligente X – Trio Pack, a soli 159,99€, non solo puoi farlo, ma puoi anche risparmiare energia e ottimizzare i consumi!

Grazie all’app dedicata e alla compatibilità con Alexa, Siri e Google Assistant, puoi gestire il riscaldamento con un semplice comando vocale o direttamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. E la cosa bella? L’installazione è fai da te.

Controllo stanza per stanza e gestione da app: il futuro del calore è nelle tue mani

Il Trio Pack è perfetto per chi ha più stanze da controllare: ogni termostato si connette al sistema e ti permette di gestire la temperatura stanza per stanza. Questo significa che puoi mantenere il salotto bello caldo mentre abbassi il riscaldamento in camera da letto, risparmiando energia senza sacrificare il comfort.

In più, grazie alle funzioni smart, il sistema rileva se sei fuori casa e abbassa automaticamente la temperatura, evitando sprechi inutili. E se rientri prima del previsto? Basta un tap sull’app per trovare il calore perfetto al tuo ritorno. Se hai già un sistema tado V3+, sappi che questo modello non è compatibile con esso. Ma se stai partendo da zero o vuoi aggiornare il tuo impianto, il tado X è una scelta eccellente per un controllo smart ed efficiente del riscaldamento di casa.

Grazie alla gestione intelligente del riscaldamento, tado X ti aiuta a ridurre i consumi energetici, evitando di scaldare stanze inutilmente o mantenere temperature troppo alte quando non sei in casa. Questo si traduce in bollette più leggere, senza rinunciare al comfort. Un investimento che si ripaga da solo.

Non aspettare oltre, le Offerte di Primavera Amazon sono già qui: acquista il termostato intelligente in confezione da 3 a soli 159,99€ al posto delle canoniche 275€ di listino!