Babymoov Nutribaby: il robot con 6 funzioni per preparare e cuocere pappe oggi in sconto del 30%

La cucina è una delle tue più grandi passioni e avere a portata di mano diversi accessori è sempre stato il tuo desiderio? Adesso che è nato il tuo bambino cerchi una soluzione per poter preparare le pappe? Con il robot multifuzione Babymoov Nutribaby hai a disposizione un singolo accessorio ma con ben 6 funzioni integrate. Una soluzione che non può mancare in casa e che oggi su Amazon costa solamente 140 euro grazie a uno sconto del 30%.

Babymoov Nutribaby: il robot con 6 funzioni

Il robot multifunzione Nutribaby è stato progettato per aiutare l'utente in tutte le fasi di sviluppo del proprio bambino. Non a caso, infatti, le funzioni messe a disposizione sono tutte utili a partire dal biberon allo svezzamento.

Nello specifico, il Nutribaby è dotato di 6 programmi automatici che includono la cottura a vapore, frullare, scongelare, riscaldare omogeneizzati, sterilizzare e scaldare i biberon.

Il punto di forza di questo robot? Senza alcun dubbio la grande capacità di cui dispone. Parliamo infatti di un robot multifunzione con capacità di 2200 ml, nello specifico di 1500 ml per la cottura e 700 ml per la funzione frullatore.

Oltre a ciò, con questo accessorio si va anche a risparmiare tantissimo tempo visto che il robot è in grado di frullare e cuocere contemporaneamente o separatamente. L'utente è infatti libero di personalizzare l'utilizzo delle funzioni a disposizione. Naturalmente, al fine di ottimizzare l'esperienza d'uso viene consentito di cuocere tutti i tipi di alimenti: verdura, frutta, carne, pesce, cereali, farinacei, uova.

Che aspetti? Stiamo parlando di una soluzione per tutti gli utenti che hanno necessità di preparare pappe dal sapore unico e questo robot dispone di tantissime funzioni e di 3 velocità del frullatore per adattare le consistenze delle preparazioni. Non lasciarti sfuggire l'occasione messa a disposizione da Amazon che, con uno sconto del 30%, consente di pagare il Nutribaby solamente 140 euro.