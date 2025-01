Bollitore elettrico Bosch con filtro anticalcare e capienza da quasi 2L: prezzo imperdibile

Bosch è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, il suo bollitore elettrico da 1,7L, dotato di filtro anticalcare, di un'impugnatura ergonomica e di tre livelli di sicurezza viene messo in sconto del 17% e viene venduto a soli 33,98€. Un'offerta davvero super interessante!

Bollitore elettrico Bosch: ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto

Partiamo dal design di questo bollitore che si presenta in plastica, totalmente nero e con delle linee decorative in rosso che offrono anche un tocco d'eleganza all'intero prodotto. Questo bollitore è dotato di un'impugnatura ergonomica che non solo ne facilita l'utilizzo ma evita il fastidioso problema legato all'eccessivo calore che potrebbe causare delle bruciature sulla mano.

Con questo manico non avrete di questi problemi e potrete versare l'acqua bollente senza il rischio di scottarvi. Il bollitore elettrico in questione si spegne in automatico quando l'acqua bolle o quando lo stesso si asciuga o ancora quando viene sollevato dalla base, in questo modo offre tre livelli di sicurezza.

L'ampio coperchio può essere aperto semplicemente con un "clic" e con il tocco dell'unico pulsante presente. Inoltre, di fondamentale importanza è il filtro anticalcare presente che evita la presenza di calcare nell'acqua o nelle bevande che andrete a preparare tramite questo bollitore. È anche molto facile da pulire: è leggero, facilmente apribile e allo stesso tempo anche il filtro anticalcare sopracitato è molto semplice da lavare e pulire. Se state, dunque, cercando un bollitore di qualità senza andare a spendere un occhio della testa date un'occhiata a questo prodotto targato Bosch.

Oggi, su Amazon, il bollitore elettrico Bosch da 1,7L, dotato di filtro anticalcare, di un'impugnatura ergonomica e di tre livelli di sicurezza viene messo in sconto del 17% e viene venduto a soli 33,98€. Un'offerta molto allettante!