Caldo o freddo, pranzo sempre perfetto: termos Dreamhigh® in acciaio con accessori inclusi

Goditi il tuo pasto caldo e fumante in pausa pranzo: con il Termos per Alimenti Dreamhigh a soli 21,77€, migliori la tua qualità della vita (e del cibo). Questa offerta lampo di Amazon del 5% sarà disponibile solo per poche ore: ordina adesso il Termos per averlo a casa in meno di 24h, approfittando di Amazon Prime. Questo non è un termos come gli altri: interamente in acciaio inossidabile, perfetto anche per conservare alimenti per neonati e completo di sacchetto isolante e cucchiaio. Scopri le sue caratteristiche.

Conserva i cibi caldi e fumanti fino a 12 ore

La struttura in acciaio inossidabile di questo Termos per Alimenti è unica nel suo genere: può conservare zuppe, paste e non solo alla loro temperatura originale come appena tolte dal fornello fino a 12 ore. Ma c'è di più: se hai bisogno di mantenere un alimento freddo, il tempo di conservazione della temperatura è identico. Anche per cibi come yogurt o insalate, avrai ben 12 ore garantite. E che dire poi del design? Compatto e intelligente, include un cucchiaio richiudibile e un doppio coperchio dalle molteplici funzioni: il primo può essere utilizzato come una comoda ciotola dove riporre il cibo, e il secondo è quello isolante che garantisce la non dispersione del calore.

I vantaggi di questo termos non finisco qui: compreso nel prezzo scontato riceverai anche la sacchetta - zainetto isolante, per trasportare il tutto in maniera ancora più comoda. Proprio nella sacchetta potrai riporre il cucchiaio, grazie alla presenza della fessura anteriore. Ideale per essere portato in campeggio, a scuola, per un pic-nic, in ufficio o anche in vacanza per conservare la pappa del tuo neonato senza dover girare per locali cercando qualcuno che scaldi latte o minestrine: ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prodotto preferito.

Cosa aspetti? Corri su Amazon e acquista oggi stesso il Termos per Alimenti Dreamhigh a soli 21,77€ con l'offerta lampo del 5%