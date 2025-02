Capelli morbidi e senza effetto crespo con il phon TQQ Supersonic: doppio sconto con coupon in offerta lampo

Un asciugacapelli professionale è un investimento per la salute e la bellezza dei tuoi capelli, e l’asciugacapelli TQQ Supersonic offre prestazioni avanzate grazie al suo motore brushless da 110.000 giri/min e ai 200 milioni di ioni negativi che proteggono la fibra capillare.

Oggi è in offerta su Amazon con il 5% di sconto, a cui si aggiunge un coupon del 40% da applicare al checkout, ma l’offerta è a tempo limitato. In poche parole sarà tuo con un prezzo strepitoso di soli 42,75€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Phon TQQ Supersonic: asciugatura rapida e capelli protetti, oggi in offerta su Amazon

Grazie al suo motore brushless ad alta velocità, il phon TQQ garantisce un'asciugatura tre volte più veloce rispetto ai modelli tradizionali, con un flusso d’aria potente e costante. Perfetto per chi ha capelli lunghi o folti e vuole ridurre i tempi di styling senza compromettere la salute della chioma. La tecnologia agli ioni negativi aiuta a mantenere i capelli morbidi e lucenti, eliminando il crespo e riducendo i danni causati dal calore. Questo significa capelli più idratati, meno elettricità statica e uno styling più duraturo.

Uno dei vantaggi di questo phon è la bassa rumorosità, con un livello sonoro di appena 57 dB, rendendolo perfetto per chi cerca un’asciugatura potente ma silenziosa. Inoltre, il suo design compatto e leggero lo rende ideale per l’uso quotidiano e comodo da trasportare in viaggio. Non di meno è progettato per proteggere i capelli dal surriscaldamento grazie al controllo intelligente della temperatura, che mantiene il getto d'aria costante e uniforme a 57°C, evitando sbalzi termici che potrebbero danneggiare il capello.

Il phon è dotato di diversi accessori per soddisfare ogni esigenza di styling, inclusi beccucci direzionali per una piega precisa e definita. Ideale per chi desidera capelli lisci, voluminosi o onde morbide senza bisogno di ulteriori strumenti.

Oggi l’asciugacapelli TQQ Supersonic è disponibile su Amazon con il 5% di sconto e un coupon extra del 40% da applicare al checkout. Lo paghi soltanto 42,75€, spese di spedizione comprese: si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un prodotto di alta gamma a un costo super conveniente.