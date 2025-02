Capelli sempre perfetti con la spazzola in ceramica di Rowenta: sconto esagerato del 31%

Rowenta Brush Activ Volume & Shine è una spazzola rotante e asciugante progettata per creare volume, donare lucentezza e definire lo styling con facilità, sia su capelli corti che lunghi. Grazie alla potenza di 1000W, al doppio generatore di ioni e alle due spazzole in ceramica, permette di ottenere un asciugatura professionale con un effetto morbido e luminoso, senza effetto crespo. Oggi su Amazon è in offerta con il 31% di sconto, con un prezzo che scende a soli 35,99€, un’offerta imperdibile per chi desidera uno styling perfetto senza stress.

Rowenta Brush Activ: la spazzola rotante per volume e capelli lucenti, ora in offerta

Rowenta Brush Activ combina asciugatura e styling in un unico strumento, riducendo i tempi della piega e offrendo un risultato professionale direttamente a casa. Le setole morbide permettono di modellare i capelli senza tirare o danneggiare la fibra capillare.

Grazie al doppio generatore di ioni, la spazzola elimina l’effetto statico, rendendo i capelli più morbidi, setosi e brillanti. Gli ioni negativi chiudono le cuticole del capello, garantendo un look più luminoso e duraturo.

La Brush Activ include due spazzole con rivestimento in ceramica, una più grande per capelli lunghi e una più piccola per capelli corti o scalati, offrendo massima versatilità per ogni esigenza di styling.

Con una potenza di 1000W, questa spazzola garantisce un’asciugatura rapida e uniforme. Le impostazioni di temperatura regolabili permettono di adattare il calore a ogni tipo di capello, evitando danni e secchezza.

La spazzola è leggera e maneggevole, con un’impugnatura ergonomica che rende lo styling confortevole anche per sessioni più lunghe.

La Rowenta CF9530 Brush Activ Volume & Shine è la scelta ideale per chi desidera una piega professionale come quella dal parrucchiere a casa, con volume e brillantezza duraturi. Grazie alla potenza da 1000W, al doppio generatore di ioni e alle due spazzole in ceramica, garantisce uno styling perfetto senza crespo e senza sforzo. Con lo sconto del 31% su Amazon, oggi è disponibile a 35,99€, spese di spedizione comprese.