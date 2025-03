Carica iPhone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente: l’accessorio MagGo di Anker è UN MUST

Se possiedi iPhone, Apple Watch e AirPods, probabilmente sai quanto sia comodo avere un'unica stazione per ricaricarli tutti insieme. L'Anker 737 MagGo Charger, pensato appositamente per gli utenti Apple, offre questa possibilità con un design compatto, elegante e soprattutto efficiente.

Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 75,99€, con uno sconto del 46% grazie alle offerte di primavera, IVA e spese di spedizione incluse.

Anker 737 MagGo Charger MagSafe: la stazione 3-in-1 perfetta per il tuo ecosistema Apple, in offerta a 75,99€

Parliamo di un dispositivo certificato MFi, che garantisce la compatibilità totale con l’ecosistema Apple, e assicura una ricarica MagSafe fino a 15W per i dispositivi di ultima generazione.

La stazione 3-in-1 permette di ricaricare contemporaneamente anche un Apple Watch e gli AirPods con custodia wireless. L’alimentatore USB-C da 30W è incluso nella confezione, un vantaggio non scontato, vista la tendenza dei marchi a vendere i caricatori separatamente.

Il punto di forza dell’Anker 737 MagGo Charger è proprio la sua struttura all-in-one, che riduce l’ingombro e semplifica la routine quotidiana. Basta un’unica presa per ricaricare tre dispositivi, mantenendo la scrivania o il comodino ordinati. Il supporto magnetico MagSafe tiene l’iPhone ben saldo anche in verticale, permettendo di usarlo per FaceTime o consultare notifiche durante la ricarica. Inoltre, la base antiscivolo garantisce stabilità su qualsiasi superficie, mentre i materiali premium e le finiture in alluminio lo rendono piacevole anche alla vista.

La tecnologia Anker assicura protezione da surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una ricarica sicura e veloce. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi vuole ottimizzare spazi, tempi e consumi, affidandosi a un marchio noto per l’affidabilità dei suoi accessori.

In definitiva, con un costo di soli 75,99€, questo caricatore MagSafe 3-in-1 diventa un Must Have per qualunque utente Apple. Approfittarne ora significa portarsi a casa un accessorio premium a un prezzo altamente competitivo.