Caricabatterie per auto 24W con 2 porte USB: super prezzo su Amazon

Ottima occasione su Amazon su un accessorio certamente sempre più indispensabile: parliamo di un caricabatterie da collegare alla presa accendisigari dell'auto dotato di 2 porte USB e potenza di 24W che oggi puoi acquistare a soli 6,97 euro. Con Prime la spedizione è gratuita e immediata.

Caricabatterie per auto 24W: ricarica doppia e veloce

Questo modello firmato Amazon Basics è dotato di una tecnologia di rilevamento automatico del dispositivo collegato in modo da darti la massima velocità di ricarica fino a 2,4A per porta: in questo modo, potrai ricaricare due smartphone differenti allo stesso momento e senza rallentamenti.

Non solo smartphone però perché l'accessorio è compatibile anche con tablet, cuffie wireless e molti altri dispositivi supportando praticamente tutte le marche. In ogni caso, il sistema di protezione integrato previene qualsiasi imprevisto: dai cortocircuiti fino ad arrivare a eventuali sovraccarichi e sovratensioni, così che tu possa avere una ricarica sicura e affidabile.

Altra caratteristica è il design compatto e leggero, il che lo rende ideale da portare sempre con sé e che comunque, una volta collegato alla presa accendisigari dell'auto, risulti discreto e poco ingombrante. Un apposito LED integrato, invece, indicherà il corretto funzionamento del dispositivo ma senza disturbarti durante la guida grazie ad una luce tenue ed efficace.

L'alimentazione a 12/24V lo rende infine perfetto per qualsiasi tipo di veicoli, dalla semplice automobile fino ad arrivare ai mezzi più pesanti. Parliamo insomma di un accessorio affidabile, semplice e potente e che diventa l'essenziale per non restare mai senza batteria quando sei in viaggio.

Approfitta dell'offerta di Primavera in anticipo di Amazon per acquistare il caricabatterie per auto del marchio, appunto, Amazon Basics, a soli 6,97 euro. Ti suggeriamo di sbrigarti ad approfittare dell'affare perché si tratta di un'offerta a disponibilità limitata e che si esaurirà una volta completate tutte le richieste previste.