Cinema e gaming al top: smart TV LG 4K da 55" con Alexa integrato, RISPARMIA 250€

LG è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione di televisori. Oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto sul TV LG 4K da 55 pollici con Alexa integrata del 36% per un costo totale e finale di 449€. Approfittane e risparmierai 250€ su questa televisione!

Offertissima Amazon: risparmia 250€ sulla TV LG 4K

Questa TV LG è dotata di una risoluzione che supera il Full HD, per darti immagini più profonde e visibilmente più nitide e particolareggiate e bagna entrambi i piedi nel fantastico mare del 4K. Tutto questo avviene grazie al processore che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all'ambiente e adattando il suono in base a ciò che si sta ascoltando e chiaramente guardando.

Questo TV LG riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirti un'esperienza sempre aggiornata, fluida e al passo con i tempi. Presente anche la Filmmaker mode per farti godere della vera esperienza cinema con colori realistici, come li ha pensati il regista dei film che ti appresterai a guardare.

Disponibile anche una una pratica interfaccia che ti permette di tenere d'occhio tutte le impostazioni relative alla tua esperienza gaming in un unico posto. L'esclusivo telecomando di LG ti permette di controllare la Smart TV più semplicemente, con un puntatore che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso.

Potrai accedere a tantissime app di streaming, schede contenuti e l'Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponderà ai tuoi comandi vocali. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione è molto competitiva e se sei alla ricerca di un nuovo TV è il momento di valutare seriamente l'acquisto di questo LG.

