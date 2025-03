CMF Phone 1: tanta potenza a prezzo contenuto con l'offerta Amazon di oggi

La scelta giusta per acquistare uno smartphone economico ma di qualità non può che essere rappresentata dall'ottimo CMF Phone 1. Lo smartphone di Nothing è oggi disponibile in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 209 euro, la possibilità di pagare in 5 rate, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, e con tre diverse colorazioni tra cui scegliere. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.

CMF Phone 1: economico ma di grande qualità

La scheda tecnica di CMF Phone 1 comprende il SoC MediaTek Dimensity 7300 5G, uno dei più potenti in assoluto su cui puntare nella fascia bassa del mercato. Realizzato con processo produttivo a 4 nm, questo SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Nonostante il prezzo contenuto, il CMF Phone 1 è ugualmente in grado di garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il CMF Phone 1 è dotato del supporto Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display. Non c'è il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15 che viene personalizzato con Nothing OS 3.0, la stessa personalizzazione degli apprezzati (ma più costosi) Nothing Phone.

Con la nuova offerta in corso su Amazon, il CMF Phone 1 è ora disponibile con un prezzo di 209 euro, con lo sconto che si applica a tutte e tre le colorazioni disponibili in gamma. Lo smartphone, venduto direttamente da Amazon, rappresenta oggi la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico ma di qualità, in grado di offrire ottime prestazioni anche senza obbligare a una spesa elevata.