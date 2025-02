Colori brillanti e Game Mode per la smart TV Hisense da 40'' oggi in offerta

Hisense è tra quelle aziende che hanno saputo ritagliarsi un posto di primo piano nel mercato degli smart TV grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio perfetto di questa filosofia è l'Hisense 40" HD 40E43KT, televisore che - pur non essendo di fascia alta - riesce ad offrire una serie di caratteristiche interessanti per chi cerca un dispositivo di buona qualità, versatile, moderno e facile da usare. Tra i suoi punti di forza spiccano il sistema operativo VIDAA U6, la Game Mode per gli appassionati di videogiochi, e l'integrazione di Alexa. E il prezzo? Solo 234,99€, con lo sconto odierno di Amazon.

La smart TV accessibile per godersi contenuti in streaming e non solo

Come detto, questo non è un televisore di fascia alta, quindi qualche compromesso bisogna accettarlo. Ad esempio, la risoluzione è solo HD, ma è comunque in grado di garantire un'esperienza visiva più che soddisfacente per un uso quotidiano. Grazie alle ottimizzazioni studiate da Hisense, i colori risultano ben bilanciati e il contrasto è adeguato per garantire una buona resa anche in condizioni di luce variabile, mentre per i contenuti sportivi si può contare su una maggior fluidità grazie all'AI.

Il sistema operativo è VIDAA U6 e non può che rappresentare un altro punto di forza. A differenza di altre piattaforme più complesse o pesanti, quella di Hisense si distingue per la sua interfaccia intuitiva e fluida. L'accesso alle principali app di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV + e RaiPlay, è immediato e privo di lag, mentre la navigazione nei menu è veloce e chiara, anche per i meno esperti.

VIDAA U6 porta con sé anche il supporto ai comandi vocali attraverso Alexa. Grazie alla compatibilità con l'assistente vocale di Amazon, è possibile controllare il televisore semplicemente con la voce, senza bisogno di usare il telecomando. Questo si rivela particolarmente utile per cambiare canale, regolare il volume o aprire le applicazioni, soprattutto quando si hanno le mani occupate. Ma non è tutto, perché l’integrazione di Alexa permette anche di gestire altri dispositivi smart presenti in casa, trasformando lo smart TV in un vero e proprio hub per la domotica.

Per gli appassionati di videogiochi, Hisense ha realizzato la Game Mode, che riduce al minimo la latenza e ottimizza le prestazioni dello schermo per garantire un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, anche con console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pur non essendo un pannello con refresh rate elevatissimo, questa feature fa una notevole differenza, soprattutto nei giochi d’azione o nei titoli competitivi dove la rapidità di risposta è essenziale.

Infine, dal punto di vista del design, il 40E43KT si presenta con un’estetica moderna ed essenziale, con cornici sottili che valorizzano lo schermo e due supporti laterali che assicurano stabilità. In generale, si inserisce bene in qualsiasi ambiente, principalmente camere da letto e cucine, viste le dimensioni. Acquista subito lo smart TV Hisense a 234,99€ in offerta!