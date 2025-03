Con il Beosound Explore porti la tua musica ovunque: prezzo più basso di sempre con l'Offerta di Primavera

Bang & Olufsen è un marchio che, nel mercato dei dispositivi e sistemi audio, garantisce il massimo della qualità e dell'affidabilità nel tempo. Proprio per questo motivo, soprattutto in vista dell'estate, conviene approfittare dell'Offerta di Primavera che porta a 187,99€ il prezzo del Beosound Explore, altoparlante Bluetooth che assicura un audio di qualità ma anche una eccellente resistenza. Il risparmio sul costo consigliato è del 25%, ma bisogna fare in fretta, perché l'iniziativa Amazon durerà solo fino alle 23:59 di oggi, 31 marzo.

Lo speaker wireless di Bang & Olufsen non teme nulla

Il Beosound Explore uno speaker che fa (anche) della portabilità uno dei suoi punti di forza. Con un peso inferiore a 650 grammi e un design compatto di forma cilindrica, è facile da trasportare ovunque, che sia un'escursione in montagna, un picnic al parco o un viaggio in campeggio. Il pratico moschettone consente poi di agganciarlo allo zaino o alla cintura, lasciando le mani libere durante le avventure.

Ma il formato ridotto inficia le performance? Assolutamente no! Il Beosound Explore sprigiona un suono True360 con bassi potenti e profondi, perfetto per riempire qualsiasi spazio con un'acustica eccellente. Grazie alla firma sonora Bang & Olufsen, ci si può godere un audio bilanciato e dettagliato, sia al chiuso che all'aperto. E anche quando il volume è al massimo, la definizione sonora resta elevata, così da poter animare anche una festa in giardino.

Pensato dunque per chi ama la vita all'aria aperta, questo speaker non teme le condizioni più difficili. La sua scocca in alluminio anodizzato lo protegge da urti e cadute, mentre la certificazione IP67 garantisce impermeabilità totale e resistenza alla polvere. Questo mix permette di portarlo senza preoccupazioni in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia, per ascoltare la propria musica preferita anche quando le condizioni metereologiche non sono delle migliori.

Essendo un dispositivo wireless, è fondamentale anche la durata della batteria. Ebbene, con una autonomia che arriva fino a 27 ore (a volume medio), il Beosound Explore diventa l'alleato perfetto per lunghi viaggi e intere giornate all'aperto. Basta un singolo ciclo ricarica, e la colonna sonora per ogni avventura è pronta. Per quanto riguarda invece il controllo dell'altoparlante, sulla parte superiore sono presenti dei comandi per gestire la riproduzione, il volume e il pairing in pochi e semplici step. Approfitta della promo limitata e aggiungi lo speaker al tuo carrello!