Con il Samsung Galaxy SmartTag2 non perderai più nulla: clamoroso sconto del 50% su Amazon

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è il dispositivo ideale per chiunque voglia tenere sempre sotto controllo i propri oggetti personali, che si tratti delle chiavi di casa, dello zaino o persino del collare del proprio animale domestico. Con il suo design compatto e resistente, e con una strepitosa autonomia di 500 giorni, questo utilissimo localizzatore Bluetooth oggi costa solo 20€ grazie all'iniziativa Amazon che permette di risparmiare addirittura il 50%.

Samsung Galaxy SmartTag2: scopri il localizzatore Bluetooth piccolo e resistente

Partiamo proprio dalla batteria ottimizzata, che offre un’autonomia fino a 500 giorni. Inoltre, grazie alla modalità di risparmio energetico, è possibile estendere ulteriormente la durata della batteria fino al 40% in più, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. A proposito, la batteria CR2032 è facilmente sostituibile, anche per i meno esperti.

Dal punto di vista della resistenza, il Galaxy SmartTag2 è stato progettato per affrontare qualsiasi situazione. È certificato IP67 e questo significa che resiste alla polvere e all’acqua, quindi è perfetto anche per l'uso all'aperto, esposto a condizioni climatiche avverse come vento e forti temporali.

Il localizzatore di Samsung attira l'attenzione anche per il supporto della Modalità Smarrito, una funzione smart che permette di aumentare le possibilità di recuperare un oggetto perso. In pratica, quando qualcuno trova il Galaxy SmartTag2, può avvicinare il proprio smartphone al dispositivo sfruttando l'NFC e visualizzare sullo schermo tutte le informazioni di contatto registrate dall'utente proprietario. In questo modo sarà molto più facile essere contattati per la restituzione.

Per quanto riguarda invece il ritrovamento di un oggetto nelle vicinanze, la Modalità Naviga offre un aiuto particolarmente prezioso. Questa fornisce infatti indicazioni passo-passo per guidare l'utente il più vicino possibile al localizzatore. E nel caso, quando c'è bisogno di un aiuto in più, è possibile far suonare il dispositivo per individuarlo più facilmente grazie al segnale acustico.

Il Samsung Galaxy SmartTag2 non è compatibile con tutti gli smartphone, quindi è importante leggere quanto segue prima dell'acquisto: è necessario avere uno smartphone o tablet Galaxy con almeno Android 9.0 e 3GB di RAM, oltre all’app SmartThings. Acquista ora il tracker Bluetooth Samsung a soli 20€, con il 50% di sconto.