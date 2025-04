Controlla il tuo benessere con la bilancia di RENPHO e approfitta del 50% di sconto su Amazon

La bilancia digitale Bluetooth di RENPHO è una pesapersone elettronica impedenziometrica, in grado di misurare 13 indici corporei tra cui peso, massa grassa, BMI e BMR. Compatibile con app per smartphone, offre connessione Bluetooth, rilevazione rapida e sincronizzazione automatica dei dati. La trovi su Amazon a soli 19,99 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, in sconto del 50%.

Bilancia digitale di RENPHO: 13 parametri di composizione corporea con sincronizzazione via app

Il dispositivo funziona tramite analisi dell’impedenza bioelettrica, una tecnologia che utilizza segnali a bassa intensità per stimare la composizione corporea. Oltre al peso, misura parametri come massa muscolare, percentuale d’acqua, età metabolica e grasso viscerale, offrendo un quadro più preciso della condizione fisica.

La bilancia si connette via Bluetooth all’app RENPHO (disponibile per Android e iOS), che memorizza i dati, mostra grafici di andamento e consente il monitoraggio continuo. È compatibile anche con app terze come Apple Health, Google Fit e Fitbit.

Il display LED integrato mostra il peso in tempo reale, mentre gli altri valori vengono registrati e visualizzati nell’app. Il design è moderno e sottile, con una superficie in vetro temperato resistente, sensori ad alta precisione e piedini antiscivolo per maggiore stabilità.

Ogni utente può creare un proprio profilo sull’app, rendendo la bilancia adatta a più persone nello stesso nucleo familiare. Il sistema riconosce automaticamente chi sale sulla pedana in base ai dati registrati.

Il dispositivo funziona con batterie incluse e si attiva semplicemente salendoci sopra. Si spegne automaticamente dopo l’uso, garantendo un consumo minimo.

La bilancia Bluetooth di RENPHO è uno strumento preciso e connesso per chi desidera monitorare peso e composizione corporea in modo semplice. Con 13 parametri rilevati, app dedicata e compatibilità multipla, offre un servizio completo a un prezzo contenuto. L’offerta Amazon di 19,99 euro, con sconto del 50%, IVA e spedizione comprese, rappresenta un’opportunità vantaggiosa per prendersi cura della propria salute in modo smart.