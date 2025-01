Controlla la tua salute con lo smartwatch che costa meno di 50€ su Amazon

YYKY è uno smartwatch unisex dotato di un ampio display AMOLED e una vasta gamma di funzionalità per la salute e il fitness. Si trova su Amazon al prezzo di 48,47 euro, grazie a un 5% di sconto. Questa offerta a tempo limitato lo rende un dispositivo accessibile e ricco di funzioni per chi cerca uno prodotto dsa polso innovativo e conveniente.

Smartwatch imperdibile a meno di 50€ su Amazon

Con un ampio display AMOLED da 2.04 pollici, lo smartwatch di YYKY offre una visualizzazione sempre nitida in ogni contesto, perfetta per monitorare notifiche, dati di allenamento e parametri di salute.

Lo schermo grande e reattivo facilita la navigazione tra le varie features integra funzioni di monitoraggio avanzate, tra cui alcune riguardo il proprio stato di salute, ma raccomandiamo sempre una visita dal proprio medico curante:

Glicemia : per controllare i livelli di zucchero nel sangue.

: per controllare i livelli di zucchero nel sangue. ECG + HRV : analisi elettrocardiografiche per monitorare il benessere del cuore.

: analisi elettrocardiografiche per monitorare il benessere del cuore. Pressione arteriosa : per tenere sotto controllo i valori con facilità.

: per tenere sotto controllo i valori con facilità. Monitoraggio del sonno : per analizzare qualità e durata del riposo.

: per analizzare qualità e durata del riposo. BMI e acido urico: funzioni innovative per una gestione completa della salute.

Non di meno puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dal tuo polso, rimanendo sempre connesso. Inoltre, il pulsante SOS è una caratteristica di sicurezza ideale per segnalare rapidamente situazioni di emergenza.

È pienamente compatibile con Android e iOS, garantendo un’integrazione senza problemi con il tuo smartphone. Potrai infatti ricevere le notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app direttamente sul dispositivo. Il design nero elegante si adatta sia a situazioni sportive che ai contesti più formali.

Il cinturino è comodo da indossare per tutto il giorno, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano. Con funzioni per il monitoraggio del fitness, questo wearable ti aiuta a tracciare passi, calorie bruciate, distanza percorsa e altre metriche importanti durante l’allenamento.

Con un costo ridotto a 48,47 euro e uno sconto del 5%, il YYKY Smartwatch offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendo accessibili funzionalità avanzate normalmente presenti in dispositivi di fascia alta.