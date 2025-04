Cura del viso professionale a casa: Braun Face Spa 851V, ora con uno sconto esclusivo su Amazon

Braun Face Spa 851V è un epilatore viso elettrico per donna, pensato per la rimozione precisa dei peli e la rivitalizzazione della pelle, grazie a una serie di accessori intercambiabili, specchio con luce integrata e pochette da viaggio. Lo puoi acquistare su Amazon a 74,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto dell'11% in offerta a tempo limitato.

Braun Face Spa 851V: epilatore viso con accessori beauty, specchio e pochette inclusi

L’epilatore è dotato di una testina sottile e precisa, ideale per eliminare i peli del viso con efficacia anche nelle zone più difficili come sopracciglia, labbro superiore e mento, garantendo una pelle liscia fino a quattro settimane.

In dotazione ci sono anche accessori per la pulizia e il trattamento del viso, tra cui una spazzola esfoliante e una testina per massaggi tonificanti, pensati per stimolare la microcircolazione e migliorare l’aspetto della pelle.

Lo specchio con la luce interna consente di eseguire le operazioni con precisione anche in ambienti poco illuminati. La pochette elegante e compatta è perfetta per conservare il dispositivo e tutti gli accessori in ordine, anche in viaggio.

Il Braun Face Spa funziona a batteria, rendendolo comodo e facilmente trasportabile. La struttura è leggera e maneggevole, pensata per un uso pratico anche quotidiano. I materiali sono delicati sulla pelle e adatti anche ai tipi più sensibili.

L’intero set è pensato come idea regalo, grazie alla confezione curata e alla combinazione di accessori utili per una routine di bellezza completa e personalizzata.

In definitiva, Braun Face Spa 851V è un epilatore viso multifunzione che unisce efficacia, precisione e trattamento della pelle in un unico dispositivo. Con accessori beauty, specchio con luce e pochette da viaggio, offre una soluzione completa per la cura del viso. Il prezzo di 74,99 euro, IVA inclusa, e spese di spedizione comprese, rende il gadget un vero best buy.