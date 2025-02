Decespugliatore elettrico a batteria: prezzo SUPER su Amazon con questo sconto

Semplifica la manutenzione del tuo giardino e dei tuoi spazi verdi con questo decespugliatore elettrico a batteria, completo di accessori, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 62,99 euro. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina prodotto alla voce "Applica coupon 10€". Una volta fatto potrai procedere all'acquisto con il prezzo già scontato.

Decespugliatore elettrico a batteria: potente, versatile e sicuro

Con questo decespugliatore elettrico a batteria avrai l'alleato perfetto per mantenere il prato e il giardino in ordine con tagli precisi e senza l'ingombro di fili. È dotato di un motore brushless in rame puro che garantisce potenza e durata, dandoti modo di eliminare erbacce e rami indesiderati con estrema facilità. Le due batterie da 21V incluse nelle confezione ti permetteranno di lavorare senza interruzioni.

Il decespugliatore è leggero e pratico dato il peso di soli 2 kg ed è perfetto quindi anche se se non sei abituato a usare strumenti pesanti. La sicurezza è garantita da due interruttori e una copertura anti-erbacce che insieme prevengono avvii accidentali e proteggono dagli schizzi. I dispositivi anticollisione, invece, evitano danni dovuti agli urti con pietre o altri ostacoli fisici.

Grazie all'asta telescopica regolabile da 70 a 105 centimetri potrai trovare sempre la posizione più comoda per te riducendo l'affaticamento. La testa inclinabile fino a 90° è utile invece per raggiungere con facilità anche i punti più difficili.

Dotato di 4 tipi di lame, questo decespugliatore risponde quindi ad ogni esigenza: lame in plastica e corde da taglio per l’erba giovane, lame dritte per le erbacce più resistenti e lame circolari in metallo per arbusti e piccoli alberi. Nel kit troverai anche due lame diamantate, quattro lame dritte, dieci lame in plastica, due corde per erba, forbici a mano, guanti, occhiali protettivi e una pratica borsa degli attrezzi.

Leggero, potente e sicuro: questo decespugliatore sarà l'alleato perfetto per il tuo giardino. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 62,99 euro.