Design raffinato e prestazioni da urlo: il MacBook Air M2 è in offerta

Il MacBook Air M2 è un notebook potente, leggero e sottile. Progettato per tutti quegli utenti che desiderano una macchina affidabile per lavorare e studiare (e giocare, perché no) anche quando sono fuori casa, oggi questo laptop da 13 pollici è acquistabile a poco più di 900 euro su Amazon grazie allo sconto del 27%. Ed è la versione con 16GB di RAM, la quantità giusta per un multitasking senza alcun tipo di compromesso.

MacBook Air M2: il notebook leggero che nasconde un gigante

Il MacBook Air M2 (lanciato nel 2022) presenta un design rinnovato rispetto al modello precedente: profilo più squadrato, cornici più sottili intorno al display e notch rendono questo notebook facilmente riconoscibile. A proposito del display, è un Liquid Retina da 13,6 pollici che permette di godere di immagini nitide, con colori vividi e contrasti sorprendenti. La risoluzione è elevata, ideale sia per la creazione di contenuti che per la fruizione di film, serie TV e simili.

Al cuore di questo MacBook Air c'è il chip M2, progettato su misura da Apple per offrire prestazioni di livello e una eccellente efficienza energetica. Con una CPU 8-core e una GPU 8-core, questo processore gestisce senza sforzo qualsiasi compito, dai carichi di lavoro più intensi alle attività quotidiane più semplici.

Non sarà un "Pro", ma l'esperienza utente risulta sempre estremamente fluida e reattiva, garantendo tempi di risposta rapidi e un funzionamento senza intoppi anche con le applicazioni più esigenti. Dallo studio allo svago (videogiochi compresi), il laptop di Apple non mostra segni di debolezza.

Anche perché a corredo ci sono 16GB di RAM, che assicurano una gestione efficiente delle applicazioni aperte e dei processi in background, e 256GB di archiviazione SSD, quanto basta per memorizzare file, foto, video e applicazioni senza compromettere le prestazioni.

Del MacBook Air M2 spiccano anche la tastiera retroilluminata con un pulsante dedicato al Touch ID, l'ampio e precisissimo trackpad, la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, il sistema di speaker con audio spaziale, e le due porte Thunderbolt / USB-C. Non perdere tempo: approfitta dello sconto Amazon e acquista MacBook Air M2 a poco più di 900 euro.