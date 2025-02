Dimentica polvere e sporco con Ecovacs Deebot N20e Plus: cambia il tuo modo di vedere le pulizie

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot N20e Plus è un dispositivo all’avanguardia, e oggi lo paghi solamente 284€ grazie al 5% di sconto legato all'offerta a tempo di Amazon!

Rivoluziona il modo di pulire la casa: grazie alle sue funzionalità avanzate e alla tecnologia Ecovacs, garantisce pavimenti sempre impeccabili senza alcuno sforzo.

Pulizia Autonoma e senza stress, una caratteristica unica di Ecovacs

Con Deebot N20e Plus, puoi rilassarti mentre lui si occupa di tutto. Dotato di una potenza di aspirazione da 10000Pa, è in grado di rimuovere efficacemente polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, inclusi tappeti e pavimenti duri. La funzione lavapavimenti assicura un’igiene profonda, lasciando la casa sempre fresca e pulita. Il sistema ZeroTangle 2.0 è una delle innovazioni più utili di questo robot. Grazie alla sua spazzola anti-groviglio, evita l’accumulo di capelli e peli, mantenendo le prestazioni sempre al massimo e riducendo la necessità di manutenzione.

Inoltre, la tecnologia TrueMapping permette una mappatura precisa della casa, ottimizzando i percorsi di pulizia e adattandosi agli ambienti in modo efficiente. Può anche superare soglie fino a 20mm, rendendolo perfetto per case con più stanze o diversi tipi di pavimentazione. Grazie all’app dedicata, puoi gestire il robot da remoto, programmando la pulizia, monitorando le aree già pulite e personalizzando le impostazioni in base alle tue esigenze.

Compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, rende la pulizia ancora più intuitiva e pratica. Il Deebot N20e Plus di Ecovacs è la soluzione perfetta per chi desidera un aiuto smart nelle pulizie quotidiane. Con tecnologie avanzate, lunga autonomia e massima comodità d’uso, garantisce risultati eccellenti senza fatica. Un investimento che migliora la qualità della vita, rendendo la pulizia domestica più semplice ed efficiente.

Non perderlo in sconto al 5% con l'offerta lampo di Amazon: acquista ora Ecovacs Deebot N20e Plus robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 284€.