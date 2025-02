Domotica e risparmio energetico con questa presa smart dal prezzo irrisorio

La presa smart Tapo P110 non è solo un dispositivo per controllare i dispositivi domestici tramite smartphone, ma integra anche funzionalità avanzate di monitoraggio dell'energia, consentendo agli utenti di avere un controllo preciso sui consumi. Compatibile con Alexa e Google Assistant, la Tapo P110 oggi costa meno del previsto: con l'offerta a tempo di Amazon solo 9,99€, dunque il 33% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Più comfort e meno sprechi con la presa smart Tapo P110

La Tapo P110 è una presa intelligente che consente agli utenti di controllare i dispositivi elettrici domestici tramite l'applicazione Tapo, disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Che si tratti di accendere una lampada prima di rientrare o spegnere il forno dimenticato dopo aver lasciato la casa, tutto può essere gestito con un semplice tap sullo smartphone.

E non c'è bisogno di accettare chissà quale compromesso, perché con una capacità massima di 16A e 3680W, è in grado di gestire carichi pesanti senza problemi. Il design, poi, è così compatto da rendere facile la sua integrazione in qualsiasi ambiente domestico.

La caratteristica distintiva di questo accessorio è il monitoraggio dell'energia. Attraverso l'app Tapo, infatti, gli utenti possono visualizzare in tempo reale quanto energia stanno consumando i dispositivi collegati. Una soluzione molto comoda che non solo consente di tenere sotto controllo le spese energetiche, ma aiuta anche a identificare quali apparecchiature sono più energivore.

Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, la presa di Tapo si integra senza sforzi in ambienti domestici già in grado di comunicare con i due assistenti virtuali appena citati. Ciò si traduce nella possibilità controllare i dispositivi semplicemente usando comandi vocali, aggiungendo un più intuitivo livello di interazione e garantendo una comoda esperienza d'uso senza mani. Un esempio? "Alexa, accendi la macchina del caffè".

Trattandosi di un dispositivo elettrico, la sicurezza non può che essere una priorità. A tal proposito, la Tapo P110 è progettata con materiali di qualità e dispone di protezioni multiple contro sovraccarichi e surriscaldamenti, per un funzionamento sempre sicuro. Non perdere tempo: acquistala subito su Amazon a soli 9,99€, grazie allo sconto del 33%.