Dreame L40 Ultra in offerta su Amazon a un prezzo mai visto: è un affare imperdibile

Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per Dreame L40 Ultra. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità. Grazie alla promo in corso, infatti, il modello della gamma Dreame è ora acquistabile al prezzo scontato di 742 euro invece di 999 euro.

La promo porta il robot al nuovo minimo storico su Amazon e garantisce anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti abilitati agli acquisti rateali. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo, la consegna è gratuita e ci sono 30 giorni di tempo per richiedere il reso gratuito.

Dreame L40 Ultra: un best buy su Amazon

Con Dreame L40 Ultra è possibile acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità che ora viene proposto a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto al listino. Tra le caratteristiche troviamo la spazzola laterale estensibile e sollevabile oltre a una potenza di aspirazione di 11.000 Pa (con 5 livelli di aspirazione per adattare il funzionamento alle necessità del momento).

C'è anche la funzione di auto-pulizia dei moci con acqua calda a 65°C, oltre alla possibilità di sfruttare il controllo vocale e di gestire tutto tramite app. Dreame L40 Ultra è dotato di un sistema per il rilevamento automatico dello sporco che permette di adattare il ciclo di pulizia alle necessità effettive del momento.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Dreame L40 Ultra con un prezzo scontato di 742 euro, beneficiando di uno sconto del 26% che porta il modello della gamma Dreame al nuovo minimo storico. Il pagamento può avvenire anche optando per l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.