Espandi le porte del tuo PC in un attimo con l’hub USB 3.0 di UGREEN, trasferimento ultra veloce a 5Gbps, ora con il doppio sconto su Amazon

UGREEN Hub USB 3.0: espandi le porte del tuo PC con velocità e praticità

Il UGREEN Hub USB 3.0 con 4 porte è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di espandere le connessioni USB del proprio laptop o PC senza sacrificare velocità di trasferimento e praticità. Con una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, questo adattatore multiporta consente di collegare più dispositivi contemporaneamente, come hard disk, tastiere, mouse, chiavette USB e console di gioco.

Disponibile su Amazon a soli 8,79€ con il 20% di sconto, e con un ulteriore coupon del 5% applicabile al checkout, è un’occasione imperdibile per chi desidera una soluzione compatta, affidabile e conveniente per gestire più periferiche contemporaneamente.

Massima compatibilità con velocità USB 3.0 fino a 5Gbps

✔ 4 porte USB 3.0 per il collegamento simultaneo di più dispositivi. ✔ Trasferimento dati fino a 5Gbps, 10 volte più veloce della tecnologia USB 2.0. ✔ Compatibile con PC, laptop, MacBook, iMac, Surface, PS5, Xbox e hard disk esterni. ✔ Plug & Play, non richiede driver o installazioni aggiuntive.

Il supporto USB 3.0 garantisce trasferimenti rapidi e senza interruzioni, perfetto per chi lavora con file di grandi dimensioni, video in alta risoluzione o dispositivi di archiviazione esterna.

Design compatto e struttura resistente

✔ Cavo da 15 cm, ideale per evitare ingombri sulla scrivania. ✔ Struttura in ABS resistente, pensata per uso quotidiano e trasportabilità. ✔ Design leggero e compatto, perfetto da portare in viaggio o da usare in ufficio.

Grazie al suo design minimalista ed essenziale, questo hub si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione, rendendo l’utilizzo di più dispositivi semplice e organizzato.

Sicurezza avanzata e protezione dei dispositivi

✔ Chip di protezione integrato per evitare sovracorrenti, sovratensioni e cortocircuiti. ✔ Compatibile con dispositivi a basso consumo, come mouse e tastiere wireless. ✔ Non richiede alimentazione esterna, ideale per l’uso con laptop e dispositivi mobili.

Perché acquistarlo?

✔ 4 porte USB 3.0 ad alta velocità, perfette per collegare più dispositivi contemporaneamente. ✔ Compatibile con PC, laptop, MacBook, Surface, console e hard disk esterni. ✔ Struttura compatta e resistente, con un cavo da 15 cm per un uso pratico. ✔ Sicurezza avanzata per proteggere i dispositivi collegati. ✔ Ottimo prezzo su Amazon: 8,79€ con il 20% di sconto + coupon extra del 5%.

Conclusione

Il UGREEN Hub USB 3.0 con 4 porte è la soluzione ideale per chi ha bisogno di più connessioni USB senza compromettere la velocità e la stabilità dei trasferimenti dati. Con il suo design compatto, la compatibilità universale e la protezione avanzata, è perfetto per ufficio, casa e viaggio.

Grazie all’offerta su Amazon a 8,79€ con il 20% di sconto + un ulteriore 5% di coupon, è un acquisto intelligente e conveniente per chi vuole espandere le porte del proprio dispositivo senza spendere troppo.