Esperienza audio da cinema a casa tua: soundbar ULTIMEA Aura A30, approfitta ora del doppio sconto su Amazon

ULTIMEA Aura A30 è una soundbar 5.1 con impianto audio surround virtuale, pensata appositamente per trasformare qualsiasi TV in un vero sistema home theater. Dispone di potenti subwoofer wireless e di due altoparlanti surround, così potrai godere di un’esperienza sonora immersiva per film, musica e gaming. Oggi su Amazon la trovi con un doppio sconto del 23% e un coupon da 20€ (quest’ultimo applicabile al checkout), la potrai acquistare al prezzo speciale di soli 99,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.

ULTIMEA Aura A30: soundbar 5.1 con subwoofer e altoparlanti surround in offerta speciale

Con un sistema 5.1 canali, questa soundbar crea un effetto surround realistico, avvolgendo l’ascoltatore con suoni direzionali più precisi. Il subwoofer wireless garantisce bassi profondi e potenti, mentre i due altoparlanti surround migliorano la spazialità del suono, perfetti per un’esperienza home theater autentica.

Grazie all’app dedicata, puoi controllare la soundbar direttamente dal telefono, regolando impostazioni audio, modalità di equalizzazione e connessioni. Vanta inoltre il modem Bluetooth, la porta HDMI ARC, l’ingresso AUX, la classica USB e c’è perfino un ingresso ottico. In poche parole, potrai collegarla facilmente a TV, console, lettori Blu-ray e altri dispositivi.

Il subwoofer da 5,25” serve per migliorare la profondità dei bassi senza bisogno di cavi, offrendo una configurazione pulita e ordinata. La soundbar include diverse modalità audio (Film, Musica, Notte, Dialoghi) per adattarsi a qualsiasi esigenza di ascolto.

Ha poi un design veramente esclusivo con un profilo sottile e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente. E se lo desideri, sappi che c’è anche il montaggio a parete così potrai risparmiare spazio senza sacrificare la qualità audio.

La soundbar ULTIMEA Aura A30 è la soluzione perfetta per chi vuole migliorare l’audio della TV con un impianto surround 5.1 potente e accessibile. C’è il subwoofer wireless, ma troviamo anche gli altoparlanti surround e il controllo via app, per un’esperienza cinematografica senza eguali. Grazie al doppio sconto su Amazon, oggi la trovi a 99,99€, quindi non lasciartela sfuggire. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.