Espresso del bar in cucina con Polti Coffea S15B: solo per poche ora in offerta su Amazon

Ti piacerebbe preparare un caffè espresso come quello del bar ma direttamente in cucina?

Con i costi che salgono a dismisura, prepararti un bel caffè in casa è ormai quasi d'obbligo. Ottenere un espresso paragonabile a quello di una macchina da bar, è però un altro discorso.

Per poterti gustare un espresso di alto livello, devi per forza affidarti a un dispositivo valido come Polti Coffea S15B.

Questa macchina del caffè, come testimoniato da centinaia di recensioni positive online, ti permette di abbinare prestazioni professionali a un design accattivante.

Non solo: grazie alla recente promozione di Amazon, puoi portare nella tua cucina questo prodotto per un costo a dir poco contenuto.

Grazie allo sconto del 17%, il prezzo di Coffea S15B scende dai 159,00€ di listino agli attuali 137,47€.

Perché Coffea S15B è un must per la tua cucina se ami il caffè espresso?

Non importa che sia mattino, dopo pranzo o in occasione di un incontro con gli amici: Polti Coffea S15B trasforma ogni momento in un’esperienza di gusto unica.

Questa macchina per caffè espresso è progettata con il chiaro obiettivo di offrire grande flessibilità e comodità. Questa tendenza è evidenziata dal controllo elettronico, che ti permette d personalizzare l’erogazione del caffè per ottenere un espresso lungo o corto, in base al tuo gusto personale.

Non solo: la temperatura della bevanda è regolabile su tre livelli diversi, permettendoti di adattarla ai tuoi gusti. Questa funzione è talmente avanzata che neanche le macchine da bar sono in grado di offrirtela.

Coffea S15B utilizza cialde E.S.E. da 44 mm, con un sistema di espulsione automatica che eviterà di sporcarti le mani al momento della sostituzione. La cialda viene inserita nel vano superiore per poi venire espulsa all'interno dell'apposito cassetto di raccolta: il tutto senza sporcare nulla.

Il serbatoio da 0,85 litri, risulta facile da estrarre e riempire, con operazioni di riempimento e pulizia a più che agevoli. La funzione di auto-spegnimento, che si attiva dopo 25 minuti di inattività, ti garantisce risparmio energetico e sicurezza.

Tutte queste caratteristiche elevano Coffea S15B nella fascia alta del settore e, proprio per questo motivo, non dovresti far scappare l'opportunità di portarla nella tua cucina per appena 137,47€.