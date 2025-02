Espresso perfetto e cappuccini cremosi con la macchina del caffè Cecotec in OFFERTA AMAZON

Cecotec è un'azienda molto attiva nella produzione di elettrodomestici, in particolar modo per la cucina e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto a tempo molto allettante del 38% sulla macchina del caffè targata proprio Cecotec che viene venduta al prezzo totale, finale e completo di 74,90€. Un'offerta davvero irrinunciabile per chi è alla ricerca di un prodotto così di qualità: approfittane ora su Amazon!

Macchina del caffè Cecotec: design premium e qualità senza compromessi

Questa macchina per caffè dal design elegante e compatto è perfetta per chi vuole godersi una pausa direttamente a casa e per gli amanti del buon caffè. Consente di preparare tutti i tipi di caffè con una potenza massima di 1350 W ed eroga anche acqua calda per infusi.

Il sistema di riscaldamento rapido Thermoblock garantisce che la temperatura rimanga nel suo intervallo ottimale per ottenere il miglior caffè. La potente pompa a pressione con tecnologia ForceAroma da 20 bar offre la migliore crema e il massimo aroma in ogni caffè, perfetta anche per la preparazione di ottimi cappuccini.

Include, infatti, un vaporizzatore orientabile con protezione per montare il latte a proprio piacimento e ottenere la migliore schiuma per il tuo cappuccino. Inoltre, questa macchina eroga acqua calda alla temperatura ideale per gli infusi. Dotata anche di braccetto portafiltri con doppia uscita e due filtri per preparare automaticamente uno o due caffè in modo automatico.

Il serbatoio dell'acqua è rimovibile e dispone di una capacità di 1,1 litri. Presenta anche un vassoio scalda tazze in acciaio inox. Infine è presente un vassoio anti-goccia rimovibile molto facile da pulire. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promo è davvero molto allettante.

