Fluidità e comfort visivo al top: il monitor HP da 24" ora è TUO con il 27% di sconto

Un monitor affidabile e versatile è ormai essenziale, sia per chi lavora da casa sia per chi desidera godersi film e videogiochi su uno schermo di qualità. Il modello V24iE G5 di HP da 24 pollici, in offerta su Amazon a 79,99€ con uno sconto del 27%, offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo, diventando un’opzione molto interessante per utenti esigenti ma attenti al budget.

HP V24iE G5: il monitor Full HD da 24" per lavoro e intrattenimento a 79,99€

La risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per attività quotidiane come navigazione, videochiamate, streaming o uso di suite da ufficio. Il pannello IPS assicura colori realistici e ampi angoli di visione, mantenendo costante la qualità dell’immagine anche quando lo schermo viene osservato lateralmente.

Con un refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 5 ms, il monitor si dimostra reattivo anche per il gaming leggero o la visione di contenuti dinamici. La tecnologia AMD FreeSync aiuta a ridurre il tearing dello schermo e rende l’esperienza visiva più fluida, soprattutto quando viene collegato a una scheda grafica compatibile.

L’attenzione al comfort visivo è un altro punto a favore. La modalità low blue light riduce l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni davanti allo schermo, mentre il trattamento antiriflesso migliora la leggibilità anche in ambienti luminosi. Non di meno, dispone inoltre di un sistema di inclinazione regolabile, che permette di trovare facilmente la posizione più comoda per ogni esigenza.

Dal punto di vista della connettività, è equipaggiato con porte HDMI, VGA e DisplayPort, assicurando compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni, dai PC desktop ai notebook, fino alle console e ai lettori multimediali. Il joypad OSD integrato sul retro rende semplice e veloce la navigazione tra i menu delle impostazioni.

È una scelta funzionale anche per chi cerca un secondo monitor da affiancare al proprio laptop o per chi desidera migliorare l’ergonomia della propria postazione.

Con un costo complessivo di soli 79,99€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese nel prezzo, l’HP V24iE G5 rappresenta una delle soluzioni più complete nella sua fascia di prezzo, ideale per chi vuole uno schermo affidabile, ben costruito e pronto per tutte le attività quotidiane.