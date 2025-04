Friggitrice ad aria InnovaGoods con luce interna, finestra magica e croccantezza infinita: la tua nuova alleata

Hai presente quelle giornate in cui vuoi mangiare qualcosa di buono, croccante, ma senza passare ore tra pentole e padelle? Con la Friggitrice ad Aria da 12 litri InnovaGoods, oggi a soli 112,72€ con lo sconto del 16%, hai stile, potenza e… una luce interna da fare invidia a MasterChef!

Con i suoi 1800 watt di potenza e la tecnologia ad aria calda circolare, cucina tutto in modo uniforme e veloce. Tradotto: cibo croccante fuori, morbido dentro, e senza un filo d’olio. E non pensare solo a patatine e crocchette - qui stiamo parlando di un vero e proprio mini-forno multifunzione.

10 programmi automatici: basta premere un bottone per cucinare bene

Vuoi cuocere il pollo? C'è il programma. Vuoi fare dei muffin? Anche per quello c'è un tasto. Pesce? Pizza? Patatine? Tutto preimpostato. Il touch screen digitale è facile e intuitivo, quasi come usare uno smartphone (ma molto più gustoso). E il timer integrato ti lascia il tempo per rilassarti mentre lei lavora al tuo posto. Quando è pronta, ti avvisa. Sì, praticamente è la tua nuova aiutante personale in cucina.

Uno dei suoi superpoteri è la quantità di accessori che ricevi nella confezione. Griglia, teglia, cestello rotante, spiedini… c’è persino un vassoio raccogli-briciole! In pratica puoi friggere senza olio, cuocere al forno, gratinare, arrostire, grigliare, tostare, riscaldare... e persino disidratare la frutta! Esatto: un solo elettrodomestico, tantissime funzioni.

E se non sai da dove iniziare, niente paura: nella confezione trovi oltre 100 ricette che ti guidano passo passo a conoscere la tua nuova friggitrice ad aria InnovaGoods. La porta trasparente con luce interna è la chicca finale. Puoi osservare la magia in diretta, senza aprire la friggitrice.

Cosa aspetti? Risparmia tempo, calorie e stress con la Friggitrice ad Aria InnovaGoods da 12 litri, oggi al prezzo speciale di soli 112,72€ con lo sconto del 16% Amazon.