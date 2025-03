Grill, microonde e funzioni smart in un unico elettrodomestico: Candy COOKinAPP, risparmia il 38% ora

Se cerchi un forno a microonde versatile, compatto e ricco di funzioni intelligenti, questa è l’occasione giusta per te. Il Candy COOKinAPP, con grill integrato e 40 programmi di cottura, è in offerta su Amazon a soli 69,00€, grazie a uno sconto del 38%. Un prezzo imperdibile per un elettrodomestico perfetto per riscaldare, cuocere e grigliare con la massima semplicità.

Candy COOKinAPP in offerta su Amazon: microonde con grill e 40 programmi a soli 69,00€

Con una capacità di 20 litri e una potenza di 700W, questo microonde è ideale per qualsiasi esigenza in cucina, dalla preparazione di piatti veloci alla cottura più elaborata. Il grill integrato ti permette di ottenere croccantezza e doratura perfette, trasformando il microonde in un vero alleato per le tue ricette.

Grazie ai 40 programmi preimpostati, non dovrai più preoccuparti dei tempi e delle temperature di cottura, perché il forno selezionerà automaticamente le impostazioni migliori in base agli alimenti.

Un valore aggiunto di questo modello è l’integrazione con l’app Simply-Fi, che ti offre suggerimenti di cottura e ricette personalizzate per sfruttare al meglio il tuo microonde. Basta collegarti all’app per ricevere istruzioni dettagliate su come preparare piatti gustosi e sani in pochi minuti. Se hai bambini in casa, la funzione Child Lock garantisce massima sicurezza, bloccando il pannello di controllo ed evitando accensioni accidentali.

L’efficienza energetica è un altro punto di forza di questo modello, grazie alla modalità ECO che riduce i consumi in stand-by, aiutandoti a risparmiare sulla bolletta. Il design compatto e moderno, con dimensioni di 44 x 35,75 x 25,9 cm, lo rende facile da posizionare in qualsiasi ambiente, senza occupare troppo spazio.

Se desideri un microonde completo, con grill, programmi avanzati e un’app per la gestione smart della cucina, questa è l’occasione che devi cogliere al volo. Pensa che lo paghi soltanto 69,00€, IVA inclusa, grazie alle promozioni di Amazon. Il Candy COOKinAPP è una scelta ideale per chi cerca praticità, tecnologia e risparmio in un unico elettrodomestico. L’offerta è a tempo limitato, quindi meglio approfittarne subito prima che il prezzo torni a salire.