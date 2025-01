Hisense 55" 4K Ultra HD: qualità d'immagine al top per la smart TV più avanzata

La smart TV Hisense da 55" con risoluzione 4K Ultra HD è una televisione che vanta un display straordinario e gode di tantissime funzionalità smart di ultima generazione; è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 379,00€, con uno sconto del 16%.

Questo smart TV è la scelta perfetta per chi cerca un pannello di grandi dimensioni per l’intrattenimento domestico all’interno del proprio salotto.

Smart TV di Hisense da 55”: la migliore che ci sia, ad un prezzo speciale

Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e al supporto per Dolby Vision e HDR 10+, la smart TV in questione offre immagini incredibilmente dettagliate, colori vivaci e un contrasto eccezionale. Ogni scena sembrerà prendere vita, sia che tu stia guardando un film, uno show o una partita, garantendo una qualità visiva cinematografica direttamente a casa tua.

La tecnologia audio DTS Virtual:X crea un’esperienza sonora tridimensionale, avvolgendo lo spettatore con un audio chiaro e coinvolgente. Che si tratti di un film d’azione o di un evento sportivo, ogni suono è riprodotto con una profondità sorprendente.

Il sistema operativo VIDAA U7 è intuitivo, rapido e personalizzabile. Con un accesso diretto a piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+, la TV è il centro del tuo intrattenimento. Inoltre, con VIDAA Voice e Alexa integrata, puoi controllare il televisore e altri dispositivi smart con semplici comandi vocali.

Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno sicuramente la Game Mode, che ottimizza i tempi di risposta e riduce l’input lag, garantendo sessioni di gioco fluide e reattive.

È il televisore ideale per sfruttare al massimo le console di ultima generazione. Il design elegante e senza bordi del Hisense 55A6N si integra perfettamente in qualsiasi salotto; dispone poi di una vasta gamma di porte, tra cui HDMI, USB e WiFi, e offre una connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi.

Grazie al Tuner DVB-T2/S2 e alla certificazione lativù 4K, è pronta per la trasmissione del digitale terrestre e satellitare in alta definizione, garantendo un accesso a una vasta gamma di contenuti.

Con un costo speciale di 379,00€ e uno sconto del 16%, la smart TV Hisense 55A6N da 55” rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo per un prodotto 4K ricco di funzionalità di ultima generazione.